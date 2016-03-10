Чуткость к ближнему. Ваехи

«Оцарот» , темы: Оцарот, Ваехи «Оцарот»



«Менаше — первенец» (48:14). Наш праотец Яаков, благословляя Эфраима и Менаше, поменял местами руки, «ибо Менаше — первенец». Обычно это понимают так: «Несмотря на то, что Менаше — первенец». Но автор книги «Хизкуни» приводит удивительное объяснение: «Ибо Менаше — первенец, поэтому он и поменял руки местами». В противном случае Яаков поменял бы местами своих внуков, поставив Менаше слева, и ему не пришлось бы протягивать руки в неудобном положении. Но поскольку Менаше действительно был первенцем, Яаков не хотел обидеть его и оставил справа, а сам изменил положение рук.



Одно из характерных качеств великих мудрецов Торы — особая внимательность в уважении к ближним. Чем выше человек поднялся и чем ближе находится в Б-гу, тем лучше он будет проявлять уважение к другим, остерегаясь оскорбить их.



Следующий случай произошел вечером в шаббат в доме гаона раби Авраама Ганиховского, главы ешивы Чебин в Иерусалиме. Каждый раз в шаббат он учился у себя дома в паре вместе со своим ученым другом. В тот вечер, о котором мы рассказываем, его товарищ по учебе как обычно пришел домой к раву Ганиховскому, но произошел досадный случай — он случайно нажал на кнопку у двери, и прямо в шаббат на весь дом раздался звонок.



Несмотря на звонок, хозяин не пошел открывать дверь, как обычно делал вечером в шаббат. Его гость подождал некоторое время и, поскольку ему не открыли, решил, что рав Ганиховский, видимо, по какой-то причине не услышал звонка. Тогда он принялся стучать в дверь. Но и на этот раз из дома не доносилось ни звука, и никто не шел открывать дверь.



Будучи уверен, что рав находится дома, его друг продолжал стучать. В итоге его старания возымели эффект…



После долгих минут стука рав, одетый в пижаму, открыл дверь, словно потягиваясь после сна и потирая глаза. Он сказал своему товарищу с интонацией извинения: «Прошу прощения, если пришлось долго стучать в дверь».



Глава ешивы использовал все средства, чтобы показать гостю, что заснул на кровати и именно по этой причине долго не открывал.



«Это выглядело крайне странно, — сказал его товарищ, — поскольку никогда не случалось такого, чтобы я приходил к нему домой и обнаруживал его спящим…»



Был еще довольно ранний час, около половины десятого вечера, и едва ли такой человек, как рав Ганиховский, пойдет в это время спать, да еще надев пижаму.



Все дело в том, что хозяин дома услышал звонок и понял, что если сразу откроет дверь, как он обычно делает, его гость почувствует себя в крайне неприятном положении из-за нарушения шаббата по ошибке. Чтобы этого избежать он притворился, будто заснул, — тогда гость подумает, что звонка никто не услышал, и ему не будет стыдно.



Более того, раву Ганиховскому проще было выставить себя в плохом свете, будто он заснул на кровати, лишь бы не вызвать неловкость у товарища.



Мы тоже сталкиваемся каждый день с ситуациями, в которых существует опасность вызвать стыд у кого-либо, если не будем следить за своими поступками. Все зависит лишь от внимания. Кто знает, насколько Всевышний рад нашему вниманию к окружающим, тот естественно сделает все возможное, чтобы не заставлять других стыдиться, даже в самых незначительных вещах.