Трудности с особенным ребенком. Шмот

«Оцарот» , темы: Шмот, Оцарот, Синдром Дауна, Талмид хахам «Оцарот»



Выдающиеся таланты детей с болезнями



«И назвала его Моше» (2:10). Перед нами рассказ о непростом испытании, вставшем перед семьей, все члены которой достойно его выдержали.



Рассказывает рав Зильберштейн.



Однажды я приехал в больницу «Маянот а-Йешуа», и мне сообщили, что одна из рожениц хочет сказать мне что-то важное.



Когда я вошел к ней, она показала мне родившегося сына и попросила благословить его.

У этого ребенка был синдром Дауна.



Когда я спросил ее, какое она хочет благословение, мать ответила: «Благословите его, чтобы он достиг высокого уровня в Торе и трепета перед Небесами». Вот так — не больше, не меньше.



Услышав ее ответ, я был весьма взволнован и, благословив сына, сказал ей: стоит постараться, чтобы обрезание делали в месте, где изучают Тору, чтобы заслуги ее изучения помогли ему, и он вырос полноценным человеком.



Мы предложили ей устроить обрезание в нашем колеле и приободрили ее: она заслужила помогать святой душе, пришедшей в этот мир ради важного исправления.



«Важно понимать, — добавил я, обращаясь к матери, — что Ваше отношение у ребенку не должно быть просто принятием неизбежного. Не надо говорить: “Я бы хотела другого ребенка, но раз уж свыше мне дали этого, буду растить его с радостью”. На самом деле все не так. Это не ребенок с “недостатком”, а лучший из лучших, святая душа, пришедшая для определенного исправления, и Вы были избраны выращивать его».



Мать весьма приободрилась, услышав мои слова, и невозможно было не удивиться тому, что на ее лице уже не было видно признаков грусти или тревоги. Она выглядела радостной и счастливой от подарка, данного ей свыше, — как и любая мать, приведшая в мир здорового и полноценного ребенка.



Но еще больше доказывало ее решимость выращивать сына с радостью и любовью то, как ее семья устроила обрезание в нашем колеле.



В отличие от других подобных случаев с детьми, у которых такая болезнь, и семья стыдится этого, в данном случае родители пригласили на это событие несколько сотен человек. Среди них были десятки членов семьи, которые прибыли вместе на одном автобусе.



Семья заказала солидное помещение, где устроила царскую трапезу всем, принявшим участие в этом событии. Ребенку дали имя Моше, чтобы он вырос в Торе как Моше Рабейну.



Мать спрашивала, способен ли такой сын учиться. На это рав ответил, что выдающийся врач рассказывал ему о человеке с синдромом Дауна, который работал заместителем директора медицинской школы в Париже. Все любили его, а его познания в медицине были поразительными.



В добавок, жители Бней Брака знают о внуке одного из известных машгиахов, который родился с такой же болезнью. При этом он изучил весь Танах и знал его наизусть. Когда нужно было найти в нем какую-то фразу, спрашивали этого человека, и он тотчас отвечал.



Из этого рассказа можно выучить, что человеку всегда даются силы преодолеть испытание, стоящее перед ним. Причем не просто силы, а то, что приносит ему радость в самой гуще этих испытаний (Бархи Нафши).