Спор Моше и фараона. Бо

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Если человек хочет приблизиться к Творцу и совершить тшуву, ему нужно спокойствие, особенно, чтобы маленькие дети не тревожили его



«С юношами и старцами пойдем» (10:9). Каждый раз у нас возникает один и тот же вопрос. Когда отцы едут молиться к своему учителю или в ешиву, где учились в молодости, стоит ли брать им с собой детей или лучше оставить их дома?



С одной стороны, если дети поедут с отцом, они впитают высокую духовную атмосферу, царящую в ешиве или в доме у рава. С другой – детям нужно внимание, и иногда у отца не получается сосредоточиться в молитве, поскольку они мешают. Не лучше ли тогда оставлять их дома?



Две эти точки зрения нашли выражение в споре между Моше Рабейну и фараоном.



Когда Моше попросил у фараона позволить им покинуть Египет, чтобы служить Б-гу, тот спросил: «Кто же пойдет?» Моше ответил: «С юношами и старцами пойдем, с сыновьями и дочерьми...»



В ответ на это фараон возразил: «Б-г с вами, если пошлю вас с детьми вашими, смотрите – зло у вас на лице. Нет уж, пусть идут мужчины служить Б-гу...»



Комментарий «Заит Раанан» спрашивает: что значит «зло у вас на лице»? Ведь фараон сам согласился отправить их служить Творцу. Автор объясняет, что спор Моше с фараоном сводился к тому, брать ли детей на служение Б-гу или лучше оставить их в Египте?



«Одним из принципов служения Б-гу, – пишет он, – является душевный покой». Если человек хочет приблизиться к Творцу и совершить тшуву, ему нужно спокойствие, особенно, чтобы маленькие дети не тревожили его. Поэтому, – утверждал фараон, – если вы возьмете их с собою в пустыню, служить Творцу вы уже не сможете.



И если вы с этим не согласны, значит, вы не служить собираетесь, а просто хотите сбежать от меня. Ведь если б вы шли служить Б-гу, то отправились бы сами, а детей оставили бы в Египте с их матерями.



Но Моше Рабейну сказал: «С юношами и старцами пойдем, с сыновьями и дочерьми» – мы хотим приобщить их к служению Б-гу, показать им личный пример, чтобы и они усвоили весь дух этого служения. Поэтому не думай, что это доказывает наше желание сбежать.



Моше хотел взять детей с собой, и так должен делать всякий отец, отправляющийся на молитву в святые места. Однако, в каждом случае нужно считаться с конкретными обстоятельствами... (Бархи Нафши)