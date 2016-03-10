  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Спор Моше и фараона. Бо

  
 
10 марта 2016 | Мудрость Торы
  
 
«Оцарот» , темы: Оцарот, Бо «Оцарот»

Если человек хочет приблизиться к Творцу и совершить тшуву, ему нужно спокойствие, особенно, чтобы маленькие дети не тревожили его

«С юношами и старцами пойдем» (10:9). Каждый раз у нас возникает один и тот же вопрос. Когда отцы едут молиться к своему учителю или в ешиву, где учились в молодости, стоит ли брать им с собой детей или лучше оставить их дома?

С одной стороны, если дети поедут с отцом, они впитают высокую духовную атмосферу, царящую в ешиве или в доме у рава. С другой – детям нужно внимание, и иногда у отца не получается сосредоточиться в молитве, поскольку они мешают. Не лучше ли тогда оставлять их дома?

Две эти точки зрения нашли выражение в споре между Моше Рабейну и фараоном.

Когда Моше попросил у фараона позволить им покинуть Египет, чтобы служить Б-гу, тот спросил: «Кто же пойдет?» Моше ответил: «С юношами и старцами пойдем, с сыновьями и дочерьми...»

В ответ на это фараон возразил: «Б-г с вами, если пошлю вас с детьми вашими, смотрите – зло у вас на лице. Нет уж, пусть идут мужчины служить Б-гу...»

Комментарий «Заит Раанан» спрашивает: что значит «зло у вас на лице»? Ведь фараон сам согласился отправить их служить Творцу. Автор объясняет, что спор Моше с фараоном сводился к тому, брать ли детей на служение Б-гу или лучше оставить их в Египте?

«Одним из принципов служения Б-гу, – пишет он, – является душевный покой». Если человек хочет приблизиться к Творцу и совершить тшуву, ему нужно спокойствие, особенно, чтобы маленькие дети не тревожили его. Поэтому, – утверждал фараон, – если вы возьмете их с собою в пустыню, служить Творцу вы уже не сможете.

И если вы с этим не согласны, значит, вы не служить собираетесь, а просто хотите сбежать от меня. Ведь если б вы шли служить Б-гу, то отправились бы сами, а детей оставили бы в Египте с их матерями.

Но Моше Рабейну сказал: «С юношами и старцами пойдем, с сыновьями и дочерьми» – мы хотим приобщить их к служению Б-гу, показать им личный пример, чтобы и они усвоили весь дух этого служения. Поэтому не думай, что это доказывает наше желание сбежать.

Моше хотел взять детей с собой, и так должен делать всякий отец, отправляющийся на молитву в святые места. Однако, в каждом случае нужно считаться с конкретными обстоятельствами... (Бархи Нафши)



Другие новости:
  • Трудности с особенным ребенком. Шмот
  • Уныние — яд! Ваигаш
  • Ман приходит и сегодня! Бешалах
  • Служить в армии. христианин
  • Опасность улицы. Ваишлах
  • Известные раввины намекнули, что приход Мессии не за горами
  • Как открыть свое призвание быть проповедником?
  • Впервые в истории Украины Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман ...



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 