Ман приходит и сегодня! Бешалах

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Почему Всевышний повелел собрать ман в банку и хранить ее



«Сегодня не найдете его в поле» (16:25). В этот шаббат мы будем читать в Торе о появлении мана. Наш учитель Бааль Турим (Орах Хаим 1) написал, что хорошо бы произносить отрывок о мане каждый день. И для этого его издают в молитвенниках (сидурах). В книге «Элияу Раба» говорится, что этот отрывок произносят, чтобы укрепить веру, что все пропитание приходит к человеку согласно провидению свыше. В «Сефер Каванот» сказано произносить его даже в шаббат. В «Мишна Брура» (1:13) приводится цитата из Иерусалимского Талмуда: каждому, кто произносит отрывок о мане, обещано, что его заработок не уменьшится. А в книге «Ташбец Катан» ученика рава Меира из Ротенберга автор добавляет к этому: «И я ручаюсь за сказанное!»



Ясно, что если нам указано читать текст о мане ежедневно, значит, его уроки живы и актуальны в каждом поколении и для каждого человека. Действительно, в книге «Маор Эйнаим» написано, что в этом состоит суть приказа, данного Моше, взять полную меру мана и поместить ее в банку перед ковчегом завета в святом святых на вечные поколения: «На хранение на поколения ваши, чтобы увидели хлеб, которым кормил Я вас в пустыне, выведя вас из страны Египта». Как евреи смогут увидеть это, если банка положена в такое место, куда запрещено входить? Ведь даже первосвященник входил туда лишь раз в год, в Йом Кипур. Однако, Раши объясняет: «Пророк Ирмияу упрекал их за то, что они не занимаются Торой, а они отвечали: “Нам что, отложить работу и заняться Торой? Чем же мы будем питаться?” И он достал перед ними банку с маном и сказал: “Вы видите слово Б-жье” (Ирмия 2:31). Он сказал не “слышите”, а именно “видите” — этим питались ваши предки. Много посланников есть у Вездесущего, чтобы приготовить пищу для трепещущих перед Ним».



Давайте постараемся понять, что же он им сказал. Ведь они и так знали, что поколение пустыни сорок лет питалось маном, падавшим с неба. Они также знали, что ман закончился вместе со смертью Моше. Когда они пришли в страну Израиля, им пришлось возделывать землю в поте лица, чтобы вырастить себе хлеб!



Но Ирмияу сказал им следующее: зачем Б-г приказал хранить полную меру этого мана? И почему он не был свален в кучу, а был помещен в банку? Это чтобы дать знак следующим поколениям, что ман продолжит приходить к каждому человеку и в каждом поколении, но теперь он находится в «банке»… Он спрятан и скрыт в облачении, сотканном из усилий и труда, к которым нас обязывает природа. Но если только мы откроем эту банку, тотчас увидим ман, спрятанный в ней. Стоит нам рассмотреть наш заработок — тут же увидим в нем руку Б-жью!



Автор книги «Бен Иш Хай» рассказывал следующую историю. Один человек обратился к раввину своего города и стал жаловаться, что его сыновья всю неделю трудятся, чтоб заработать на хлеб, — кто-то из них работает плотником, а кто-то портным — а когда наступает шаббат, не посвящают его Торе. Они, конечно, соблюдают шаббат и не работают, но вместо Торы идут поглазеть на витрины с новыми образцами товаров или читают профессиональную литературу.



Раввин попросил его привести сыновей в шаббат, после молитвы. Они пришли и сказали ему: «Шаббат шалом!»



«И вам шалом», — ответил он.



Они удивились: «Сегодня ведь шаббат, обычно отвечают: шаббат мира и благословения!»



На это рав сказал им: «Послушайте, в Торе написано: “И сказал Моше: ешьте его (ман) сегодня, ибо шаббат сегодня для Б-га, сегодня не найдете его в поле”. Эта фраза вызывает удивление — нам словно говорят, что в поле мы его не найдем, а в домах и в комнатах найдем. Но мы-то знаем, что в шаббат ман не появлялся вообще! К тому же, зачем повторно писать “сегодня”? Достаточно было сказать: “Сегодня шаббат для Б-га, не найдете его”. Но дело в том, что Тора хочет сообщить нам не только о мане, но и о самом шаббате. У шаббата есть четко очерченные рамки: семейный круг и синагога. Нужно молиться и учиться, сидеть за трапезами, петь песни и произносить слова Торы. “Сегодня — не найдете его в поле”, то есть сам шаббат вы не найдете за пределами его рамок так же, как коэну не место на кладбище. Кто ходит в шаббат смотреть на витрины ради своих профессиональных дел, тот выходит за рамки шаббата и превращает его в будни. Вот я и сказал: “И вам шалом”, как в будний день» (Майян а-Шавуа).