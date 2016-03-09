Служение Б-гу объединяет народ. Трума

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История о дожде и раввине, которому не платили жалованье



«И сделайте ковчег из дерева акации» (25:10). Переносной храм (мишкан) был сделан из столбов из дерева акации, покрытых золотом. Каждое бревно — само по себе. Но затем они были скреплены поперечными балками. Зачем нужен был такой труд? Не проще ли было заранее заготовить доски, которые можно прикреплять друг к другу?



Покров для мишкана был сделан из пяти полотен, в которых соединялись крученый виссон, голубая и червленая ткань, а рядом помещались еще пять полотен, также соединенных вместе. И две эти большие части прикреплялись друг к другу с помощью петель и золотых крючков. Здесь также возникает вопрос: разве не проще было соткать одно целое огромное полотно?



Однако, во всем этом заключен намек. Его раскрывает раби Овадия из Сфорно: «Это учит тебя тому, что и еврейский народ тоже не является чем-то однородным. Каждая община и каждое колено — уникальны. Все они стоят отдельно, сами по себе. Но все сочетаются, объединяются и связываются во имя служения Б-гу».



Известно, что ащкеназские евреи начинают молитву со слов «Благодарите Б-га», а сефарды — со слов «Песнь Давида к открытию храма». Но, подходя к отрывку «Да будет слава Б-жья вовек», они объединяются и оттуда уже продолжают вместе.



Святой автор комментария «Ор а-Хаим» пишет следующее: «Каждое колено Израиля стояло отдельно, и каждый еврей — “в стане своем и под знаменем своим”. Но разве все они не располагались вокруг мишкана? Он был центральной точкой, объединяющей еврейский народ. Это “срединный стержень” народа: “Наш народ является таковым только благодаря Торе”!» Вокруг храма — значит, вокруг колена Леви, служителей Б-жьих, обучающих Яакова Торе и Израиль — законам Его, располагавшихся в стане Шхины.



В Гмаре (Йома 72 б) говорится, что ковчег завета, в котором хранились скрижали и свиток Торы, намекает на мудреца. А сынам Израиля (т. е. всем членам общины) дается приказ: «И сделайте ковчег… и покройте его чистым золотом». Отсюда видно, что члены общины обязаны позаботиться о том, чтобы обеспечить раввина всем необходимым.



А что же им делать, если средств не хватает? Об этом узнаем из следующего рассказа.



Гаон раби Авраам а-Коэн, главный раввин Джарбы, был почитаем всеми членами общины. Он трудился над Торой и служением Творцу все свои дни и ночи, учился и преподавал, определял законы и вел свою общину к свету. Но из-за своей маленькой зарплаты он жил в голоде. Денег не хватало, чтобы купить хлеба для себя и детей. Он обратился в совет общины и попросил увеличить зарплату, но ему ответили: «Наши закрома пусты, а люди бедны. Высокие налоги отбирают весь наш труд, и нет возможности добавить даже монету».



В тот год наступила засуха. Цены на урожай выросли, и всем приходилось страдать. Исламский правитель Ибн Джерод обратился к своему секретарю-еврею: «Всегда в годы засухи вы молитесь, и приходит дождь. Почему бы вам не сделать так и в этот раз?»



Секретарь, который беспокоился о состоянии рава Авраама, ответил с умом: «В этот раз нам не ответят с Небес. Ведь у рава такая низкая зарплата, а склады общины пусты. Поэтому-то к нам и пришла эта беда, и свыше не хотят посылать дождь».



Правитель удивился, услышав эти слова, и разгневался на рава, из-за которого пришла беда. Встал он и пошел к нему домой с вопросом: «Значит, это вы вызвали засуху в этом году?»



«Ни в коем случае! — ответил рав, — мы ведь и сами страдаем из-за нее. Если уж в обычные дни моей зарплаты не хватает на еду, как же мне жить в период засухи, когда весь урожай подорожал? Но свыше следят за моим состоянием, и бедствия приходят вследствие этого».



На место гнева к правителю пришло понимание ситуации. Он пообещал раву, что с этого дня жалованье ему будут платить из государственной казны. А когда он возвращался обратно, с неба уже начали падать капли дождя! (Майян а-Шавуа)