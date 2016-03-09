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Оправдание спасает. Тецаве

  
 
9 марта 2016 | Мудрость Торы
  
 
«Оцарот» , темы: Оцарот, Тецаве «Оцарот»

Как дезертир скрывался в доме у раввина

«И понесет Аарон правосудие сынов Израиля на сердце своем» (28:30). Аарон любил мир и стремился к нему. Он мог принимать каждого таким, какой он есть, поскольку всех оправдывал.

Слова «понесет Аарон правосудие» можно понять, — говорит «Рвид а-Заав», — как то, что Аарон будет терпеть все поведение сынов Израиля и не замечать их пороков.

Рав Ицхак Айзик Рот, родственник ребе из Цанза, отличался умением оправдывать других. Он никогда в своей жизни не говорил дурного о другом еврее. Однажды с помощью этого качества он в буквальном смысле спас жизнь еврея.

Его дом напоминал постоялый двор, где гости получали горячую пищу и ночлег в случае необходимости. Однажды перед Рош а-Шана в его дверь постучал молодой еврей по фамилии Кротамер, который был дезертиром из русской армии, и попросил убежища.

Дело грозило большой опасностью, поскольку, если солдаты придут и отыщут дезертира в доме у раби Айзика, они обвинят его в пособничестве. Но раби Айзик привык никогда не расследовать, что происходит у его гостей. Он приглашал их в дом, несмотря ни на какие опасности. И хотя в тот момент свободного места не было, хозяин не мог отказать дезертиру. Он уложил его в задней части дома на соломенную подстилку.

На следующий день члены семьи взволновались, узнав, что многие ценные вещи были украдены. Воры обчистили дом, и вместе с вещами пропал также и молодой еврей, спавший ночью у раби Айзика.

Члены семьи были полностью уверены, что он и есть вор. Ведь в ту ночь он был у них в доме и видел, где лежит каждая вещь. Видимо, в удобный момент он прихватил все добро и убежал. Главным доказательством было то, что он и сам исчез вместе с украденными предметами.

Некоторые предлагали раби Айзику позвать полицию и пожаловаться на ограбление, но раби Айзик настойчиво отказывался. Он не был убежден, что его гость оказался вором. Хотя тот действительно выглядел нищим и, скорее всего, сильно нуждался в деньгах (а значит, причина украсть у него была), все же раби Айзик отказался от подозрений и решил не выдавать его полиции.

Спустя восемь месяцев, полицией был задержан один из соседей раби Айзика. Сидя в тюрьме, он подслушал беседу воров, которые рассказывали друг другу о том, как ограбили дом раби Айзика. Сосед тотчас сообщил об этом полицейским, и в течение короткого времени было доказано, что именно эти воры виновны в краже.

Услышав об этом, раби Айзик радовался от всей души! Он указал своим родным на нравоучительный вывод, который можно сделать из этой ситуации — насколько нужно воздерживаться от подозрений в адрес ближнего, и как велика возложенная на нас обязанность оправдывать каждого еврея, даже если поверхностные соображения «доказывают» обратное (Бархи Нафши).



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