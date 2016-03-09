Выдерживающий испытание приобретает. Ваякель

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Испытание, которому подвергся еврей: поцеловать статую божка



«Которые толпились у входа в шатер откровения» (38:8). Обычно считают, что женщины отдали свои украшения, желая принять участие в строительстве мишкана. Но Сфорно подчеркивает, что это не было главной причиной. На самом деле, почувствовав любовь к Б-гу, они сами собой перестали любить свои украшения. Это учит нас тому, что чем больше человек привязывается к духовному, тем меньше тянется к мирским вещам. Это качество присуще любому еврею — каждому в меру его уровня, как мы увидим из следующего рассказа.



Торговец-еврей в одной из европейских стран хотел купить мех для производства курток и шуб. Он был готов заплатить даже высокую цену. Но каково же было его удивление, когда он нашел одного продавца нееврея, предложившего ему купить меха по чрезвычайно низкой цене — в пять раз дешевле обычного!



Вначале не поверив происходящему, он согласился на эту сделку и решил продать меха по обычной цене, выручив из этого большую прибыль.



Заработав много денег, он решил испытать удачу во второй раз. И вновь тот же продавец был готов отдать ему меха по дешевой цене.



Однако, когда наш еврей прибыл с тем же намерением в третий раз, лицо его поставщика внезапно изменилось. Он повысил голос и стал кричать: «Скажи-ка, сколько ты заплатил за мех, который я продал тебе?!»



Когда цена была названа, поставщик стал кричать, что этот еврей — вор, и позвал полицию. Еврей был в недоумении, но очень скоро полицейские схватили его, и никакие объяснения не помогли. Оказалось, что у того продавца были хорошие связи с властями, и еврея посадили в изолятор.



Спустя несколько дней, продавец-нееврей вошел в камеру. «У меня есть для тебя сделка, и если ты согласишься на нее, то сразу же выйдешь на свободу».



Еврей не знал, что ему собираются предложить, и был готов выслушать все, что угодно. «У меня есть идол одного божества, — сказал его собеседник, — и если ты поцелуешь его, я поговорю с начальником полиции, чтобы тебя отпустили».



Еврей содрогнулся, услышав такое, но сразу же пришел в себя и решительно и с полной верой заявил, что вовсе не собирается этого делать: «Я еврей, и мне это запрещено. Мне заповедано, что лучше умереть, чем нарушить этот запрет. Я готов вернуть тебе все деньги и весь мех и даже жизнь отдать, но идола не поцелую!»



Нееврей пытался убедить его, но ничто не помогало. Тогда он внезапно сменил тон: «Разве ты не помнишь меня? — спросил он, — Присмотрись-ка по-лучше. Ведь это я работал у тебя тридцать лет назад. Как бы то ни было, ты свободен идти, куда хочешь. А я расскажу тебе, что произошло.



У меня остались наилучшие воспоминания от того времени, когда я работал на тебя. Ты был честен и учтив и старался сделать рабочую атмосферу как можно приятнее. И когда теперь, спустя столько времени, я увидел тебя входящим в мой магазин, то решил продать тебе мех по низкой цене, чтобы вернуть хотя бы малую толику того добра, которое ты сделал мне в прошлом.



И когда ты пришел во второй раз, я не изменил своего отношения. Но затем мне припомнилось, как в прошлом ты много рассуждал о превосходстве еврейской веры в Творца мира. И в то же время ты всегда опровергал любую веру в других богов.



Вспомнив это, я решил, что не стоит мне помогать тебе разбогатеть, не подвергнув испытанию. Посмотрим, искренний ли ты человек, и действительно ли слова, произнесенные тобой, живы в твоем сердце.



Теперь же, увидев твою сильную веру, я и сам понял, насколько предан ты Творцу мира. Я оставляю тебе весь мех, какой ты купил, вместе с прибылью за него и буду продавать тебе еще больше по самой низкой цене».



Этот рассказ учит нас тому, что успех всегда ожидает еврея за соседней дверью. Но если бы наш герой поцеловать идола или произнес что-то против своей веры, он не достиг бы ничего. Веря в Творца мира, он был готов отказаться от всего. Лишь выстояв в испытании и доказав Б-гу свою веру в то, что все происходящее — во благо, он открыл для себя врата успеха (Бархи Нафши).