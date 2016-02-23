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В Украине будет проводиться принудительная вакцинация от гриппа

  
 
23 февраля 2016 | Христианские новости
  
 

Вакцинировать от гриппа в Украине планируют людей, которые находятся в группах повышенного риска, передает РБК-Украина.

«Мы приняли решение в течение этого года провести в обязательном порядке профилактические прививки против гриппа для лиц повышенного риска из так называемых групп медицинского и эпидемического риска. К группам медицинского риска относятся лица с высоким риском клинических осложнений, это люди с сопутствующими хроническими патологиями дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, почек, других хронических заболеваний, лица старше 60 лет, беременные женщины. К группе эпидемического риска относятся работники медицинской сферы, работники образования, работники торговли, транспорта», - сказал и. о. главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, главного государственного санитарного врача Украины Святослав Протас.



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