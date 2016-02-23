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В Испании оправдали епископа, сравнившего аборты с Холокостом

  
 
23 февраля 2016 | Христианские новости
  
 

Испанский суд отклонил обвинение в адрес одного из католических епископов страны в том, что он якобы нарушил закон и разжигал ненависть, сравнивая аборты с Холокостом, сообщает Седмица.

Епископ Хуан Антонио Реиг Пла (Juan Antonio Reig Pla), глава диоцеза Аляса де Енарес (Alaca de Henares), вызвал бурю негодования у сторонников абортов, когда сравнил демонстрацию «Поезд Свободы», проведенную ими в 2014 г. в защиту легализации абортов, с поездами, которые перевозили евреев в нацистские концлагеря.

Суд Мадрида постановил, что, хотя аргумент епископа и был провокационным, это было сказано «в соответствии с принципами социальной доктрины Католической Церкви и в рамках свободы слова и религии».



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