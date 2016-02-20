Россиянке вынесли приговор за перепосты проукраинских материалов

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил россиянку Екатерину Вологженинову за перепосты и лайки постов об Украине в социальных сетях к 320 часам исправительных работ. Об этом сообщают Грани.ру.



Согласно приговору, изъятый у нее ноутбук также подлежит уничтожению.



Все пояснения Вологжениновой о том, что она не ставила целью возбуждение ненависти и вражды, по мнению суда, "опровергаются лингвистической экспертизой". В экспертном заключении встречаются формулировки вроде "возбуждение национальной ненависти и вражды по отношению к добровольцам из России".



При этом одно обвинение, связанное с карикатурой на человека, похожего на Владимира Путина, было снято. Защитник Вологжениновой подчеркнул, что прокурор просила приговорить блогера к исправительным работам, но судья вынесла более суровый приговор - обязательные работы.



У Вологжениновой есть несовершеннолетний ребенок и она ранее не была судима. Ей инкриминировали перепосты на личной странице во Вконтакте текстов и карикатур в поддержку Украины. По части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) ей грозило до четырех лет колонии.



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