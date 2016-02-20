ЮНИСЕФ: 200 тысяч детей Донбасса нуждаются в помощи психолога

Российско-украинская война на востоке Украины оказала серьезное влияние на жизни 580 тысяч детей, проживающих в неподконтрольных Украине районах Донбасса. 200 тысяч детей нуждаются в неотложной психологической помощи. Такие данные опубликовало украинское представительство Детского фонда ООН.

По данным ЮНИСЕФ, в Украине зарегистрировано более 215 тысяч внутренне перемещенных детей. Как минимум, одна из пяти школ в Донбассе - разрушена или повреждена. В 2015 году более 20 детей были убиты, 40 - получили ранения, в том числе, 28 детей были ранены или погибли из-за мин или взрывчатых предметов.

Из-за повреждения инфраструктуры более 2 миллионов человек вдоль линии разграничения сталкиваются с проблемами водоснабжения. Когда в зимний период снижается температура, нехватка топлива и высокие цены на уголь повышают риск увеличения случаев заболеваемости респираторными инфекциями.

"Два года насилия, обстрелов и страха оставили неизгладимый след в жизни тысяч детей на востоке Украины... Мы должны немедленно реагировать на физические и психологические потребности детей", - отметила глава представительства Джованна Барберис.

Правозащитная организация призывает все стороны конфликта в Украине обеспечить безопасное перемещение, беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи детям.

liga.net