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Минздрав: Число умерших от гриппа возросло до 319

  
 
20 февраля 2016 | Христианские новости
  
 

По состоянию на пятницу, 19 февраля, от гриппа в Украине умерли 319 человек, среди которых пятеро детей в возрасте до 17 лет и две беременные женщины, передает пресс-служба Минздрава.

Накануне сообщалось, что в Украине с начала эпидсезона от гриппа скончались 313 человек, пишет Корреспондент.

"Наибольшее количество летальных случаев в Одесской области - 40 случаев, Киеве - 37, в областях Донецкой - 25, Черкасской - 22, Львовской – 18. За медицинской помощью своевременно обратилась лишь треть умерших", - сказано в сообщении.

На 6 неделе 2016 года в трех областях показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги (Волынская - на 34,5%, Закарпатская - в 1,9 раза, Николаевская - на 6,3%).
В Минздраве отмечают, что с начала эпидсезона в Украине зарегистрировано 3,8 млн больных гриппом и ОРВИ, переболело 9,9% населения.



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