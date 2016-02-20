Минздрав: Число умерших от гриппа возросло до 319

По состоянию на пятницу, 19 февраля, от гриппа в Украине умерли 319 человек, среди которых пятеро детей в возрасте до 17 лет и две беременные женщины, передает пресс-служба Минздрава.

Накануне сообщалось, что в Украине с начала эпидсезона от гриппа скончались 313 человек, пишет Корреспондент.

"Наибольшее количество летальных случаев в Одесской области - 40 случаев, Киеве - 37, в областях Донецкой - 25, Черкасской - 22, Львовской – 18. За медицинской помощью своевременно обратилась лишь треть умерших", - сказано в сообщении.

На 6 неделе 2016 года в трех областях показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги (Волынская - на 34,5%, Закарпатская - в 1,9 раза, Николаевская - на 6,3%).

В Минздраве отмечают, что с начала эпидсезона в Украине зарегистрировано 3,8 млн больных гриппом и ОРВИ, переболело 9,9% населения.