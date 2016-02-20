  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Папа Франциск хочет убедить мексиканцев оставаться верными католицизму.

  
 
20 февраля 2016 | Христианские новости
  
 

Папа Франциск совершает уже третье турне по Латинской Америке. На этот раз он в Мексике, второй самой густонаселенной католиками стране в мире. Всё больше мексиканцев выходят из католицизма, и Папа надеется убедить их оставаться верными церкви.

Франциск прибыл в страну, которая остается оплотом католицизма на протяжении многих веков. В 2010 году по количеству католиков Мексика занимала второе место в мире после Бразилии. Большинство мексиканцев – верные католики. Вера является неотъемлемой частью их семейных традиций. Она глубоко укоренились в культуре и истории страны, пишут МХН.

Миллионы мексиканцев-католиков собираются каждый год у Базилики Святой Девы Гваделупской, чтобы почтить покровительницу страны. Но количество католиков в Мексике идет на спад. Многие из них оставили веру, как Сара. Она родилась в католической семье, и к 17-и годам уже выполнила все необходимые религиозные обряды. Но вскоре поняла, что так она не становится ближе к Богу.

«В 17 лет я всё еще чувствовала пустоту в сердце. У меня не было ни малейшего желания жить. Мне больше хотелось умереть. Однажды подруга моей матери сказала: «Я хочу тебя кое-куда пригласить». Она даже не произнесла слово «церковь», но привела меня именно туда. В тот день проповедь пастора тронула мое сердце», — рассказывает бывшая католичка Сара Гранадос.

Тысячи мексиканцев, таких как Сара, становятся евангельскими христианами. В 1970 году 96% мексиканцев называли себя католиками. Сегодня эта цифра составляет менее 85%. Одна из причин такого спада состоит в том, что пасторы евангельских церквей ближе по духу к своей пастве. Подсчитано, что в Мексике один католический священник приходится в среднем на 6 тысяч католиков, а один евангельский пастор – на каждые 200 прихожан. Среди других причин разочарования мексиканцев в католицизме называют активность евангельских церквей и запятнанную репутацию католической церкви.

«Следует признать, что некоторые скандалы заставили многих разочароваться в церкви и искать другую духовность», — говорит ОТЕЦ ХОСЕ ДЕ ХЕСУС, представитель Римско-католической церкви.

«Работу евангельских христианских церквей в деле благовестия можно назвать успешной вот уже несколько десятилетий. Многие приходят, чтобы услышать другое послание, приносящее мир, гармонию, благословение и спасение людей», — рассказывает пастор Бенджамин Ломели.

Рекордное количество людей сейчас становится евангельскими христианами, и папа Франциск надеется, что его визит оживит паству и побудит мексиканцев оставаться верными католической церкви.



Другие новости:
  • Папа Франциск впервые в истории посетил вальденсов и попросил у них прощени ...
  • Папа Франциск хочет открыть новую эру отношений между католиками и протеста ...
  • Папа Римский - "католики должны выступить в роли "создателей единства"
  • Папа Римский Франциск по случаю второй годовщины своего понтификата дал инт ...
  • В мире царит атмосфера войны, - Папа Римский Франциск
  • Известный пастор в США призвал евангельских христиан объединиться с католик ...
  • Папа Римский принял участие в экуменическом богослужении в Швеции во имя пр ...
  • Папа Франциск вновь стал кандидатом на Нобелевскую премию мира



    		•
     

    		 

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 