Папа Франциск хочет убедить мексиканцев оставаться верными католицизму.

Папа Франциск совершает уже третье турне по Латинской Америке. На этот раз он в Мексике, второй самой густонаселенной католиками стране в мире. Всё больше мексиканцев выходят из католицизма, и Папа надеется убедить их оставаться верными церкви.

Франциск прибыл в страну, которая остается оплотом католицизма на протяжении многих веков. В 2010 году по количеству католиков Мексика занимала второе место в мире после Бразилии. Большинство мексиканцев – верные католики. Вера является неотъемлемой частью их семейных традиций. Она глубоко укоренились в культуре и истории страны, пишут МХН.

Миллионы мексиканцев-католиков собираются каждый год у Базилики Святой Девы Гваделупской, чтобы почтить покровительницу страны. Но количество католиков в Мексике идет на спад. Многие из них оставили веру, как Сара. Она родилась в католической семье, и к 17-и годам уже выполнила все необходимые религиозные обряды. Но вскоре поняла, что так она не становится ближе к Богу.

«В 17 лет я всё еще чувствовала пустоту в сердце. У меня не было ни малейшего желания жить. Мне больше хотелось умереть. Однажды подруга моей матери сказала: «Я хочу тебя кое-куда пригласить». Она даже не произнесла слово «церковь», но привела меня именно туда. В тот день проповедь пастора тронула мое сердце», — рассказывает бывшая католичка Сара Гранадос.

Тысячи мексиканцев, таких как Сара, становятся евангельскими христианами. В 1970 году 96% мексиканцев называли себя католиками. Сегодня эта цифра составляет менее 85%. Одна из причин такого спада состоит в том, что пасторы евангельских церквей ближе по духу к своей пастве. Подсчитано, что в Мексике один католический священник приходится в среднем на 6 тысяч католиков, а один евангельский пастор – на каждые 200 прихожан. Среди других причин разочарования мексиканцев в католицизме называют активность евангельских церквей и запятнанную репутацию католической церкви.

«Следует признать, что некоторые скандалы заставили многих разочароваться в церкви и искать другую духовность», — говорит ОТЕЦ ХОСЕ ДЕ ХЕСУС, представитель Римско-католической церкви.

«Работу евангельских христианских церквей в деле благовестия можно назвать успешной вот уже несколько десятилетий. Многие приходят, чтобы услышать другое послание, приносящее мир, гармонию, благословение и спасение людей», — рассказывает пастор Бенджамин Ломели.

Рекордное количество людей сейчас становится евангельскими христианами, и папа Франциск надеется, что его визит оживит паству и побудит мексиканцев оставаться верными католической церкви.