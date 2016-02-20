  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

В Западной Европе закрываются синагоги

  
 
20 февраля 2016 | Христианские новости
  
 
Неблагоприятная демографическая ситуация в еврейской общине в ряде регионов Европы становится главной причиной закрытия синагог в Старом свете. В ряде стран – например, в Бельгии и Ирладии – еврейские молитвенные дома идут с молотка, передает 316NEWS.

Недавно из-за нехватки верующих закрылась синагога в «Саут-Террас» в ирландском порту Корок. Она была действующей сто лет.

Большинство евреев Корка прибыли сюда из Литвы и Белоруссии в конце XIX века, спасаясь от погромов и тяжелой экономической ситуации. К концу 1930-х годов в городе жило около 500 евреев, после чего начался резкое сокращение общины. Сегодня на всей территории Ирландии насчитывается около 2000 евреев, действуют три синагоги в Дублине и еще одна в Белфасте.

Богослужения совершаются раз в месяц по пятницам, но часто община не имеет своего собственного раввина и канторов – из приходится приглашаться из других молитвенных домов. Ирландские иудеи стареют, а молодежь, как правило, выбирает светский образ жизни.

За прошлый год из 50 000 бельгийских евреев 285 эмигрировали в Израиль, который активно привлекает их на прародину. Многие другие уехали в США и Канаду.

В Брюсселе выставлены на продажу две синагоги – в том числе синагога Симона и Лины Хаим в квартале Шаарбеек. Она была молитвенным домом сефардской общины.

По словам верховного раввина Брюсселя Альберта Гиги, постепенно евреев вытесняют из их традиционных кварталов арабы. Евреи, остающиеся в Бельгии, переезжают в более богатые районы в пригородах города.

Большой пессимизм Альберта Гиги вызывает ситуация, сложившаяся в Европе после недавних терактов, осуществленных исламскими экстремистами. «После этих терактов мы живем в страхе, такой же страх испытывают все наши бельгийские соотечественники», — говорит раввин.

«Мы, евреи сейчас молимся по домам. Впервые со времени Второй мировой войны мы вынуждены закрывать синагоги, — свидетельствует он. – Мы живем в страхе и ждем инструкций от полиции и властей».



Другие новости:
  • Pew Research Center опубликовал статистику численности евреев в мире и Евро ...
  • В Запорожье провели молитву покаяния в расстрелах евреев и антисемитизме
  • Евреи. Еврейский народ
  • Опрос: французы убеждены, что в антисемитизме виноваты сами евреи
  • Суд подтвердил право иудеев молиться на Храмовой горе
  • Президент намерен создать в Бабьем Яре Мемориал Холокоста
  • ИГ обратилось к Израилю на иврите: “Мы избавим мир от вас”
  • В день Тиша бе-Ав в Израиле презентовали план Третьего Храма



    		•
     

    		 

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 