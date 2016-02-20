В Западной Европе закрываются синагоги

Неблагоприятная демографическая ситуация в еврейской общине в ряде регионов Европы становится главной причиной закрытия синагог в Старом свете. В ряде стран – например, в Бельгии и Ирладии – еврейские молитвенные дома идут с молотка, передает 316NEWS

Недавно из-за нехватки верующих закрылась синагога в «Саут-Террас» в ирландском порту Корок. Она была действующей сто лет.

Большинство евреев Корка прибыли сюда из Литвы и Белоруссии в конце XIX века, спасаясь от погромов и тяжелой экономической ситуации. К концу 1930-х годов в городе жило около 500 евреев, после чего начался резкое сокращение общины. Сегодня на всей территории Ирландии насчитывается около 2000 евреев, действуют три синагоги в Дублине и еще одна в Белфасте.

Богослужения совершаются раз в месяц по пятницам, но часто община не имеет своего собственного раввина и канторов – из приходится приглашаться из других молитвенных домов. Ирландские иудеи стареют, а молодежь, как правило, выбирает светский образ жизни.

За прошлый год из 50 000 бельгийских евреев 285 эмигрировали в Израиль, который активно привлекает их на прародину. Многие другие уехали в США и Канаду.

В Брюсселе выставлены на продажу две синагоги – в том числе синагога Симона и Лины Хаим в квартале Шаарбеек. Она была молитвенным домом сефардской общины.

По словам верховного раввина Брюсселя Альберта Гиги, постепенно евреев вытесняют из их традиционных кварталов арабы. Евреи, остающиеся в Бельгии, переезжают в более богатые районы в пригородах города.

Большой пессимизм Альберта Гиги вызывает ситуация, сложившаяся в Европе после недавних терактов, осуществленных исламскими экстремистами. «После этих терактов мы живем в страхе, такой же страх испытывают все наши бельгийские соотечественники», — говорит раввин.

«Мы, евреи сейчас молимся по домам. Впервые со времени Второй мировой войны мы вынуждены закрывать синагоги, — свидетельствует он. – Мы живем в страхе и ждем инструкций от полиции и властей».