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В американской Джорджии одобрен законопроект о защите пасторов от принуждения к участию в “венчаниях” геев

  
 
20 февраля 2016 | Христианские новости
  
 

Еще один шаг в усилении мер по защите совести клириков сделан в Джорджии в результате принятия законопроекта Палатой представителей штата.

Законопроект 757, также известный как Акт защиты пасторов, защищающий религиозных представителей от принуждения имитировать браковенчание для однополых пар, был одобрен 161 голосом и отправлен в Сенат Джорджии, пишет Седмица.

«Религиозные деятели не должны быть принуждены совершать брачные церемонии, обряды или таинства в нарушение их законного права свободного исповедания веры» - постановляет законопроект. Также он предписывает, что в случае отказа рукоположенного лица не следует принимать гражданский иск, возбуждать дело или проводить действий по его наказанию со стороны штата.

Законопроект защищает церкви от принуждения к совершению однополых церемоний и признан наименее спорным среди множества законов о религиозных свободах, в настоящее время рассматриваемых в Джорджии, сообщает газета Атланта Джорнал-Конститьюшн.

В то время, как Акт защиты пасторов получил сильную поддержку, раздаются критические голоса со стороны Республиканцев, с которыми не согласен спикер Давид Ралстон, который назвал их «прискорбными» и совершенно неприемлемыми.

«Этот законопроект является начинанием, в котором согласие и обоюдное доверие могут быть более продуктивными, чем скатывание в то, что выглядит как бездонная пропасть» - сказал Ралстон.

Принятие законопроекта произошло на следующий день после выступления пастора Франклина Грэма в капитолии штата, призвавшего христиан активно участвовать и возвышать голос в политическом процессе.



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