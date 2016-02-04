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Опрос: французы убеждены, что в антисемитизме виноваты сами евреи

  
 
4 февраля 2016 | Христианские новости
  
 

Результаты исследования, которое проводил в течение последних полутора лет французский Фонд иудаизма совместно с компанией Ipsos, свидетельствуют: 60% граждан Франции убеждены, что вина за резкий рост антисемитизма в стране лежит на самих евреях.

Об этом пишет во вторник, 2 февраля, сайт газеты The Jerusalem Postсо ссылкой на французскую прессу.

По мнению 56% опрошенных, евреи обладают большей властью и богатством, чем среднестатистический гражданин страны, более 40% считают чрезмерным их присутствие в СМИ, а 13% полагают, что их слишком много во Франции. Эта статистика разъясняет, почему три четверти представителей еврейской общины страны признается, что в сегодняшней Франции быть евреем нелегко, а 40% взвешивают возможность эмиграции.

Глава «Сохнут» Натан Щаранский ранее сообщил в интервью изданию, что в 2014 году около 50.000 французских евреев обратились в эту организацию за получением информации об условиях репатриации в Израиль.

Второй год подряд Франция становится лидером по количеству евреев, репатриировавшихся в Израиль: с 1 января по 1 декабря 2015 года алию совершили в общей сложности 7.328 граждан Франции – на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6.661 человек) и вдвое больше, чем в 2013.



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