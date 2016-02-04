В Запорожье провели молитву покаяния в расстрелах евреев и антисемитизме

17 января Запорожская еврейская мессианская община провела важную молитвенную акцию – покаяние за народ Украины, который участвовал в расстрелах евреев в годы Второй мировой войны, а также покаяние за антисемитизм верующих в Украине и конкретно в Запорожье.

Молитва проходила на мемориальном еврейском комплексе в Коммунарском районе Запорожья: здесь в 1941-1943 годах были расстреляны около 30 тысяч человек (евреев и неевреев).

16 человек – членов мессианской общины — молились и ходатайствовали в трех направлениях:

покаяние за народ Украины, который тоже участвовал в расстреле евреев;

покаяние в равнодушии, безразличии ко спасению еврейского народа (проявление антисемитизма) в самой общине и других евангельских церквях. А также покаяние за теорию замещения современной церкви в отношении еврейской составляющей в Теле Мессии.

за единство церквей города и области против антисемитизма в разных его проявлениях; за то, чтобы властям города и области открылась важность проведения молитв покаяния на местах массовых расстрелов евреев и неевреев.



«Уже пять лет наша община проводит молитвы за Израиль, молитвы против антисемитизма вместе c другими евангельскими церквями. Но зимний молитвенный ретрит КЕМО 2016 принёс особую ясность того, как важно и нужно заниматься этим дальше и «копать глубже». Потому что места массовых убийств евреев – это как бы жертвенники смерти. И очень важно принести покаяние за совершенные на этих местах преступления, чтобы Господь остановил проклятие на этой территории и послал благословение, – говорит Светлана Романова, служитель ЗЕМО. — Пять лет назад на этом месте состоялся Марш жизни — с представителями церквей разных деноминаций и представителями местной власти. На нем внуки тех немцев, которые расстреливали евреев, просили прощения перед Богом и людьми за массовые убийства евреев.

Сейчас мы поняли, что настало время провести новую молитву, ключевым направлением которой станет покаяние в антисемитизме».

Этим летом в запорожской общине сформировалось служение «Память», которое и призвано восстанавливать память о еврейских событиях военных и довоенных лет, находить места массовых расстрелов евреев на территории Запорожья и Запорожской области и проводить молитвы покаяния на этих местах.

До этого мессианская община Запорожья также старалась восстанавливать память о еврейских местах города: своими силами приводили в порядок старые и заброшенные еврейские кладбища, которых в Запорожье и области немало.



«Уже на этом этапе столкнулись с проявлениями антисемитизма. К примеру, в 1960-х местные жители забирали еврейские плиты-надгробия для строительства своих домов. Считали, что они никому не нужны. Когда мы об этом узнали, предложили вернуть их на место. Возвращать назад бесплатно не захотели и эти плиты куда-то выбросили.

Об отношении людей к евреям говорит и то, в каком состоянии часто находятся еврейские кладбища и памятные места – часто заброшены, развалены, разбиты вандалами. О местах расстрелов многие просто не знают. Так что нам есть о чем молиться и над чем работать», — говорит Светлана.



В планах у служителей Запорожской общины выезды на предполагаемые места расстрелов евреев в области, активная работа с документами из государственного архива и Краеведческого музея города – чтобы узнать больше о местах проживания и захоронениях евреев в Запорожье и области, об образе их жизни и историческом вкладе еврейской общины в развитие региона. Поиск свидетелей событий холокоста в Запорожье. И, конечно, активная молитва совместно с верующими в Иешуа и представителями властей, пишет ieshua.org.