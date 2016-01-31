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На Полтавщине демонтировали три памятника большевикам

  
 
31 января 2016 | Политика
  
 
В Гадячском районе на Полтавщине были демонтированы три памятника большевикам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Полтавской области.

В частности, в селе Краснознамянка демонтировали памятник Дзержинскому, в селе Харьковцы - памятник Чапаеву и в селе Лысовка - памятник Кирову.

Напомним, 29 января в Днепропетровске активисты снесли памятник Георгию Петровскому, расположенный на привокзальной площади.

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