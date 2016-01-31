В Париже после терактов увеличилась посещаемость церквей

Католические священники во Франции отмечают рост посещаемости церквей. Среди главных причин они называют страх перед возможным терактами, поиск смысла жизни и потребность сосредоточиться. Новая тенденция проявилась после терактов, совершенных в ноябре в Париже.

После атак исламистов во французских церквах стали чаще появляться люди, которые раньше туда не ходили. Многие из них приходят в храмы среди дня, когда церкви пусты, и молча стоят позади колонн. Как правило, они не остаются на службы, ограничиваясь тем, что зажигают свечи и проводят какое-то время в молчании. Иногда священники при виде незнакомцев приветствуют их, но те, как правило, уклоняются от общения.