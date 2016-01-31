Выжившая жертва Холокоста простила офицера СС из Освенцима

Бывшая узница Освенцима во время встречи с бывшим офицером СС, служившим когда-то в концлагере, заявила, что прощает его, и поблагодарила за то, что он взял на себя ответственность за все зло, которое совершил, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Christian Today.

"Я считаю, что прощение настолько могущественно… И это то, в чем наш мир отчаянно нуждается помимо наказания", - заявила 81-летняя Ева Кор, ставшая одним из свидетелей в судебном процессе над 93-летним Оскаром Гренингом, известным как "бухгалтер Освенцима", которого обвиняют в пособничестве военным преступлениям во время его двухгодичной службы в концлагере.

Ева Кор и ее сестра-близнец Мириам – венгерские евреи. Они оказались в числе тех, над кем ставил свои чудовищные эксперименты Йозеф Менгеле, более известный как "ангел смерти из Освенцима". Как минимум 1 500 пар близнецов были использованы для его экспериментов в попытках исполнить мечту Гитлера о создании "чистой" арийской расы. Родители Евы и две старшие сестры погибли в газовой камере в лагере, Мириам умерла в 1993 году.

История Евы Кор была рассказана в новом документальном фильме "Девушка, простившая нацистов", который вышел на Channel 4 незадолго до международного дня памяти жертв Холокоста. В фильме Ева Кор рассказала о том, какой кошмар им пришлось пережить в лагере, и том, как им с сестрой удалось выжить.

Поняв, что Ева и Мириам – близняшки, нацисты немедленно забрали их от матери, даже не дав проститься. Кор рассказала, как, увидев множество валяющихся на полу мертвых тел взрослых и детей, дала себе обещание сделать все, что будет в ее силах, чтобы в конце ни ее тело, ни тело ее сестры не оказалось на этом грязном полу.

Вспоминая все пережитые ужасы, Ева Кор заявила, что сейчас она нашла в своем сердце возможность простить ее мучителей. Долгое время она хранила в сердце гнев и желание отомстить, но когда смогла простить, вместо жажды мести пришло сострадание.

Во время встречи с Гренингом Ева обняла его, поцеловала в щеку, сказала, что прощает за его прошлые ошибки и поблагодарила за то, что он принял на себя ответственность за все, что совершил. Она призвала бывшего офицера СС провести оставшиеся дни его жизни так, чтобы он мог компенсировать все то зло, которое причинил – рассказывая другим о зле нацизма.

"Ему 93 года. Сажать его в тюрьму – это абсурд. Но он может сделать нечто полезное", - заявила она в интервью BBC Radio 4's Today.

Ева Кор, которая сейчас проживает в США, также призвала положить конец преследованиям бывших офицеров СС.

Для справки: международный день памяти жертв Холокоста был установлен Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается 27 января – в день освобождения концлагеря Освенцим, где было замучено более миллиона евреев.