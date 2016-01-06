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  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Глава УПЦ МП считает, что Крым сам “отпал” от Украины

  
   
 
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий считает, что аннексированный Россией Крым сам “отпал” от Украины, а Донбасс “дышит на ладан”. Об этом он сказал в интервью житомирскому телеканалу INZT. "Мы еще держим под своей властью Крым, и под нашей властью находится Восток Украины, Донбасс. Эти все территории подчиняются нашей Церкви. А нас за это еще и шельмуют. Я не понимаю людей, которые говорят, что мы сепаратисты. Если мы сепаратисты, то кто же они тогда? Если они поделили Украину? Довели до такого состояния, что и Крым отпал, и Восток дышит на ладан. А мы все делаем, чтобы сохранить целостность Украины", - сказал Онуфрий. При этом митрополит высказал убеждение, что конфликт в Донбассе разгорелся, когда "мы начали со своими западными ценностями вмешиваться на Восток". "А у них (жителей Донбасса, - ред.) другие герои, другие ценности. Пусть они будут у них. Как по мне, это красиво, когда букет не состоит из одних цветочков, а разные - и по цвету, и по структуре". Напомним, 28 декабря во время епархиального собрания духовенства в Киево-Печерской лавре митрополит Киевский и всея Украины УПЦ МП Онуфрий выступил против богослужений на украинском языке. В конце февраля 2014 года военнослужащие вооруженных сил России начали блокировать госучреждения и воинские части в Крыму, сообщает liga.net. 16 марта того же года в условиях присутствия военных РФ прошел "референдум" о статусе Крыма, а уже 18 марта в Москве президент РФ Владимир Путин подписал с главарями сепаратистов Крыма соглашение о вступлении АРК и Севастополя в состав России.



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