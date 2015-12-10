Протоиерей Всеволод Чаплин: Перекусить в “Макдоналдсе” не грех

Глава Отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин заявил ”Русской службе новостей” (РСН), что ел в ресторане сети McDonald’s постную пищу.

"А что такого? Ничего страшного в этом не вижу. Я не вижу в этом никакого греха. Сейчас в этой сети (McDonald's) есть постные продукты. В сети Burger King есть постные бургеры, состав которых мы в свое время изучали и по поводу которых писали письмо в эту сеть, поддерживая появление такого продукта", - приводит РСН слова Чаплина.

Перекусывать фастфудом его вынуждает плотный график, пояснил он. "Часто у меня бывает максимум 15 минут, так и было вчера вечером. Бывает, что иду в "Макдоналдс". Да, это американская сеть. Сделайте русскую, в которой можно будет перекусить за 10-15 минут, и я буду ходить в нее", - подчеркнул представитель Московского патриархата.

Чаплин не нашел ничего предосудительного в том, что этот случай обсуждают в соцсетях. "Обсуждать это можно и нужно, если кому-то хочется", - отметил он.

Между тем в сети McDonald's РСН сообщили, что специального постного меню у них нет, однако посетители могут найти такие блюда в стандартном ассортименте ресторана. "Картофель фри, салаты, пирожки наши. Человек может заказать сэндвич без того ингредиента, который ему не нужен. Из напитков - это сок и вода", - уточнили в ресторане.

Ранее в соцсетях появились фотографии протоиерея Всеволода Чаплина в одном из ресторанов сети McDonald's. На фото видно, что священнослужитель купил себе бургер и чай.

Интересно, что в октябре этого года о фастфуде в негативном свете отзывался заместитель Чаплина Роман Богдасаров, отмечается в информации портала Slon. Богдасаров считает, что православным христианам не разрешено употреблять в пищу продукты, которые могут нанести вред здоровью, в том числе "различные трансгенные жиры, алкогольные напитки дурного качества, чипсы, энергетики".

28 ноября у православных начался Рождественский пост. В этот период нельзя есть мясо и молочные продукты. По понедельникам, средам и пятницам запрещаются рыба, вино и елей и дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение) только после вечерни. В остальные же дни - вторник, четверг, субботу и воскресенье - разрешено принимать пищу с растительным маслом.