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В Бразилии в один день водное крещение приняли 12 000 человек

  
 
10 декабря 2015 | Христианские новости
  
 

В церкви Ассамблей Божьих в бразильском штате Амазонас 5 декабря приняли водное крещение 12 000 верующих.

Об этом сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Noticia Cristiana.

В столице штата, городе Манаус на пляже Понта-Негра в этот день крестились 8 000 человек, еще 4 000 крестились в различных муниципалитетах штата. Штат Амазонас поделен на 300 миссионерских районов. В каждом районе служит пастор-миссионер. Именно эти пасторы и проводили водное крещение.

Крещению предшествовали обязательные курсы подготовки, которые длятся здесь полгода. Пастор Жозе Бом Чиано да Круз отметил, что подготовительные курсы очень важны. За это время верующие осознают всю серьезность принятого ими решения, осознают ответственность. Кроме того лидеры церкви внимательно наблюдают, как меняется личная жизнь людей.

27-летняя Кристина Нуньес де Лима, которая крестилась в этот день, отметила, что она всегда знала о важности крещения. Но на протяжении многих лет она редко появлялась в церкви. В этом году она решила изменить свою жизнь и подчеркнула, что «нет ничего лучше, чем начать с водного крещения».

Напомним, что 27 июня в Венесуэле в церкви «Мараната» приняли крещение более 5 000 человек. И в Папуа - Новая Гвинея в августе церковь Адвентистов Седьмого Дня также крестила около 5 000 человек.



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