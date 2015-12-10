Минюст Грузии отказался предоставить патриарху право на помилование

Грузия — светское государство, поэтому предоставление духовному лицу право на помилование заключенных противоречит конституции страны, заявила в понедельник журналистам министр юстиции Тея Цулукиани, комментируя инициативу патриарха Илии Второго о предоставлении ему права помиловать заключенных, сообщает 316NEWS со ссылкой на РИА Новости.

Решение о помиловании осужденных, согласно конституции Грузии, принимает президент. В начале месяца католикос-патриарх Илия Второй призвал президента и парламент рассмотреть вопрос о предоставлении ему права на помилование осужденных. Эта инициатива вызвала недовольство некоторых авторитетных грузинских неправительственных организаций (НПО). В свою очередь, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обратился к президенту и парламенту с просьбой рассмотреть просьбу Илии Второго, подключение которого к процессу помилования, по мнению премьера, может сыграть позитивную роль.

«Для духовного лица, для патриарха наличие права на помилование противоречит конституции Грузии, и, если бы это случилось, мы бы столкнулись с проблемами конституционного устройства и нарушили тот принцип, на котором основан принцип отделения церкви от государства. Мы светское государство, и, исходя из этого, эта инициатива, наверное, не осуществилась бы», — говорится в заявлении Цулукиани.

В патриархии Грузии инициативу Илии Второго назвали желанием выразить солидарность и поддержку заключенным, а не требованием рассмотреть данное предложение на законодательном уровне.

Представители НПО считают, что поддержка данной просьбы будет означать отказ от демократии и ослабление института президента. Они выразили надежду, что парламент не поддержит данную инициативу.