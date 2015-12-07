Наводнение в Индии унесло жизни более 400 человек

В результате сильнейшего наводнения в штате Тамилнад на юге Индии погибли по меньшей мере 400 человек, сообщает Багнет.

По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям без крова над головой из-за стихии остались более одного миллиона жителей штата.

Одним из самых пострадавших от наводнения населенных пунктов стала столица штата - город Ченнаи, население которого составляет около 5 миллионов человек. Там погибли 325 человек, из них 18 скончались в городской больнице из-за остановки аппаратов жизнеобеспечения в результате перебоев в энергоснабжении.

Согласно официальным данным, в штате Тамилнад в лагерях временного размещения находятся свыше миллиона человек. В Ченнаи под водой до сих пор остаются многие улицы, в том числе главные транспортные магистрали, нарушена телефонная связь, более 60 процентов жилого фонда остается без электричества. В городе остановлены промышленные предприятия.