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Наводнение в Индии унесло жизни более 400 человек

  
 
7 декабря 2015 | Христианские новости
  
 

В результате сильнейшего наводнения в штате Тамилнад на юге Индии погибли по меньшей мере 400 человек, сообщает Багнет.

По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям без крова над головой из-за стихии остались более одного миллиона жителей штата.

Одним из самых пострадавших от наводнения населенных пунктов стала столица штата - город Ченнаи, население которого составляет около 5 миллионов человек. Там погибли 325 человек, из них 18 скончались в городской больнице из-за остановки аппаратов жизнеобеспечения в результате перебоев в энергоснабжении.

Согласно официальным данным, в штате Тамилнад в лагерях временного размещения находятся свыше миллиона человек. В Ченнаи под водой до сих пор остаются многие улицы, в том числе главные транспортные магистрали, нарушена телефонная связь, более 60 процентов жилого фонда остается без электричества. В городе остановлены промышленные предприятия.



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