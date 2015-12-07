Атеисты США: доверие Библии может угрожать вашей жизни

«Фонд свободы от религии» США развернул кампанию, требуя удалить Библии из номеров отелей и помечать Библии предупредительной надписью и символом яда, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Charisma News.

Библии, которые лежат в прикроватных тумбочках в номерах отелей или студенческих общежитий в США, предоставлены бесплатно ассоциацией Gideons International. Ассоциация распространяет Библии в отелях и студенческих общежитиях на 94 языках в 194 странах мира. Никто не заставляет постояльцев их открывать и тем более читать. Но руководители Фонда сочли это прозелитизмом, навязыванием веры.

История началась в середине октября, когда сопредседатель Фонда Энни Лори Гэйлор выступала в Университете Северного Иллинойса с лекцией на тему «Нет Бога – нет Хозяина». Вместе с мужем, также сопредседателем Фонда, Дэном Баркером, они остановились в отеле университета и «с ужасом для себя обнаружили» в номере Библию. Пара заявила, что их пытались завербовать в христианство в их собственной спальне, назвали Библию «оскорбительной» и утверждали, что само присутствие Библии в государственном жилище является «неуместным и неконституционным».

Пять дней спустя «Фонд свободы от религии» направил официальное письмо Университету Северного Иллинойса, в котором говорилось, что, разместив у себя в номерах отеля Библии, университет тем самым заставляет нехристианских постояльцев их читать. Представители Фонда подчеркнули, что если бы постояльцы хотели почитать Библию, то они бы привезли с собой свой экземпляр или взяли бы в близлежащей церкви или библиотеке.

Автор статьи на Charisma News Джей Секулоу, главный советник Американского Центра закона и справедливости (American Center for Law and Justice, ACLJ), подчеркнул, что никто, на самом деле, не заставляет гостей отеля или общежития открывать Библию и тем более читать ее. Да, университет разрешил ассоциации Gideons International оставить Библии в номерах. Но точно так же разрешает и пиццериям оставлять свои купоны на скидку.

Тем не менее, после получения письма из «Фонда свободы от религии» Университет Северного Иллинойса объявил, что они уже убрали все Библии из комнат. Фонд выпустил пресс-релиз, в котором утверждалось, что университет Висконсина и университет Айовы также согласились с требованиями Фонда и удалили Библии из комнат отелей. В пресс-релизе Фонд предложил маркировать Библию символом яда и предупредительной надписью: «Внимание: буквальное доверие этой книге может подвергнуть опасности ваше здоровье и жизнь».

Джей Секулоу подчеркнул, что Фонд некорректно трактует законы и использует тактику запугивания. Он также отметил, что христианские организации, подобно Gideons International в течение десятилетий оставляли Библии в отелях и общежитиях, и это никогда не нарушало закон.