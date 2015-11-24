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Россия усилила наступательную группировку в Северном Крыму - СНБО

  
 
24 ноября 2015 | Политика
  
 
Аппарат Совета национальной безопасности и обороны заявляет об усилении Россией наступательной группировки войск на административной границе аннексированного Крыма с Украиной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

"Россия срочно усиливает свои наступательные группировки в Северном Крыму. Так, 24 ноября пять российских военно-транспортных самолетов Ил-76 осуществили переброску двух батальонно-тактических групп десантников из состава 98 воздушно дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ (г. Иваново) с аэродрома Иваново на аэродром Джанкой", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Калиновка (3 км к юго-западу от Джанкоя) начато развертывание 97 десантно-штурмового полка 7 горно-штурмовой дивизии (Новороссийск, Россия).

По мнению аппарата СНБО, таким образом мощный наступательный потенциал российских войск в оккупированном Крыму еще значительно увеличился за счет наиболее подготовленных подразделений, готовых к штурмовым действиям.

23 ноября Россия подогнала танки и Грады к линии соприкосновения оккупированного Крыма и материковой части Украины.

Напомним, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электроопор, были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществлялось энергоснабжение Крыма. Позже были повреждены опоры других линий электропередач, подача электроэнергии в Крым остановилась.


Источник: news.liga.net



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