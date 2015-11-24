Почему сотни дальнобойщиков жгут покрышки и блокируют города РФ

Эпицентр акции протеста дальнобойщиков в России, которая началась около двух недель назад, переместился в Санкт-Петербург. Как сообщает РБК, колонна из 600 автомобилей в первой половине дня начала двигаться на Смольный. В других регионах протестующие собирались двигаться на Москву. Корреспондент Эха Москвы Арсений Веснин на своей странице в Twitter отметил, что около получаса назад 50 фур прорвались в центр Санкт-Петербурга.



Почему дальнобойщики бастуют



15 ноября вступило в силу распоряжение властей страны-агрессора, по которому водители большегрузов обязаны платить за проезд по федеральным трассам - на дорогах вводится пропускная система "Платон". До 29 февраля 2016 года плата будет взиматься в размере 1,53 рубля за километр. В дальнейшем в период с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года тариф будет увеличен до 3,06 рубля за километр.



Узнав о таких планах правительства, с 11 ноября водители большегрузных автомобилей в регионах России начали акции протеста. Акции прошли в Подмосковье, под Новосибирском, в Карелии, Удмуртии, Белгородской области и других регионах. В числе прочего, дальнобойщики потребовали моратория на введение дополнительной платы с большегрузов минимум на три года, уточняет ТАСС.



Как развивается протест



19 ноября во время акции протеста в Тверской области погиб дальнобойщик, еще трое пострадали в результате аварии - фура въехала в толпу протестующих. В тот же день фуры впервые перекрыли улицы Ульяновска.



Тогда заместитель председателя межрегионального профсоюза водителей-дальнобойщиков Сергей Волощук сообщил, что самый масштабный протест сейчас в Дагестане. "К 18 ноября в республике бастовали более 17 тыс. человек. Машины растянулись по обочине трасс на 57 км", - рассказал он.



Что касается колонны в Санкт-Петербурге, один из сотрудников полиции, сопровождавший колонну, во время остановки предложил лидеру колонны стать посредником в переговорах с властями Санкт-Петербурга. Сотрудники ДПС разворачивают дальнобойщиков перед КАД в сторону Пулковского шоссе.



Координатор протестующих в Волгоградской области Алексей Ульянов рассказал, что сейчас на федеральной трассе в черте города находится примерно 180 фур, ожидается до 250. Еще сто большегрузов направляются в Волгоград из Калмыкии. "Всего, думаю, наберем более 400 фур и единой колонной двинемся в сторону Москвы", - говорит он. Предположительно, из Волгограда дальнобойщики двинутся 27 ноября.



В Дагестане сейчас четыре точки массовых протестов - под Хасавюртом, Манасом, Кизляром и Каякентом. Самая массовая - под Манасом: как утверждает очевидец Сухрай Алимирзаев, там собралось свыше ста большегрузов. Как рассказал водитель, находящийся вблизи села Каякент в Дагестане, здесь скопилось не меньше 500 фур, фактически находится 2-3 тыс человек.



Под Екатеринбургом дальнобойщики перекрыли федеральную трассу. Сегодня возле стоянки на 30-м км Тюменского тракта митинг водителей. Около 50 человек заблокировали движение на выезд со стороны Екатеринбурга. Произошла потасовка, один из водителей был задержан.



В Миассе дальнобойщики выстроились в многокилометровый ряд и двигались с минимальной скоростью. Движение в городе было парализовано на несколько часов.



В Самаре с десяти утра выстроились больше ста фур и самосвалов. Они заблокировали движение от Ракитовского шоссе до улицы Ташкентской. Акция протеста продолжалась до полудня.



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