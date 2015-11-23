Ученые: Частое употребление печенья и тортов опасно для психики

Американские ученые пришли к выводу, что кушать печенье вредно для здоровья. Они объясняют этот факт влиянием, которое на наши эмоции оказывают трансжирные кислоты.

Был проведен ряд экспериментов, в которых приняло участие 5 тысяч человек. Выяснилось, что те добровольцы, которые любили побаловать себя выпечкой, отличались крайне низким уровнем контроля над своими эмоциями.

По мнению ученых, причина негативного влияния именно в высоком содержании трансжирных кислот, которые влияют на наш эмоциональный контроль. Производители добавляют эти вещества в рецептуру своих товаров, чтобы продлить их срок годности.