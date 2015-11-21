Седьмая волна мобилизации может начаться в марте 2016 года

Очередная, седьмая волна частичной мобилизации, может начаться в марте 2016 года, но окончательное решение должно быть принято Президентом Украины -Верховным Главнокомандующим ВСУ.

Об этом заявил на брифинге в Киеве начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Воронченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ждать на февраль-март. Скорее всего, на март", - заявил он, отвечая на вопрос, когда можно ожидать новую волну частичной мобилизации.

По словам генерала, расчеты и прогноз укомплектования сейчас ведутся. При этом он указал на то, что к мобилизации планируется значительно меньшее количество лиц, чем это было во время предыдущих волн.

При этом Воронченко отметил, что решение о проведении очередной волны мобилизации еще должно быть принято Президентом Украины -Верховным Главнокомандующим ВСУ.

Представитель Генштаба также сообщил, что в следующем году планируется принять на военную службу по контракту около 18-20 тысяч, но "чем больше, тем лучше". Но, по его словам, это удастся сделать лишь в случае, если мотивационные факторы будут "приведены к требованиям современности".