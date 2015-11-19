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Facebook объявил войну терроризму и оконфузился

  
   
 

Имя, конечно, и не определяет судьбу человека, но может оказать влияние на его жизнь. В этом программистка из Сан-Франциско Исида Анчали убедилась на собственном опыте. Ее аккаунт в Facebook был заблокирован, само собой, без объяснения причин.

 Девушка посчитала, что это связано с ее именем, которое по-английски пишется Isis. То есть точно так же, как название террористической организации ИГИЛ.

"Facebook думает, что я террористка, поэтому они заморозили мой аккаунт", - написала Исида в своем Twitter в ответ на комментарий пользователя по поводу удаления ее профиля, пишет НВ.

Девушка попыталась связаться с администрацией с целью доказать, что она вполне реальный человек, но это оказалось не так просто. Даже отправка скана паспорта помогла не сразу. Лишь с третьей попытки ее профиль был восстановлен. Может, потеря аккаунта Facebook и не страшное событие, но испытывать неудобства из-за досадных совпадений никто не любит.

Ранее компания Facebook заявила о том, что намерена смягчить политику в отношении имен пользователей. Под давлением общественности и правозащитных организаций она согласилась на некоторые изменения. В будущем при подтверждении имени можно будет добавить объяснение, почему пользователь предпочитает называть себя именно так. Впрочем, эти изменения начнут внедряться только в следующем месяце.

В этом году Исида Анчали уже попадала под прицел СМИ в свете ее деятельности в соцсетях. Девушка инициировала кампанию ILookLikeAnEngineer в Twitter. Ее целью которой было развенчание стереотипа о том, как должен выглядеть специалист в области программирования.

Исида Анчали – не единственная, кто испытывает проблемы, связанные с ее именем. На сайте thepetitionsite.com была зарегистрирована петиция с требованием к СМИ перестать называть террористическую группировку Isis. Уже более 58 тысяч человек подписали ее.



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