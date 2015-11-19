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Террористы на Донбассе разграбили протестанскую церковь

  
   
 

В Красном Луче Луганской области казаки разграбили протестантскую церковь и сожгли церковную библиотеку.

Об этом в Facebook пишет Андрей Бондаренко.

"Часть нашей большой библиотеки уничтожена, а во дворе, на костре из Новых Заветов, казаки готовили себе обед", — написал он.

Казаки также вывезли большую часть дверей и несколько окон.

"Разграблено кухонное оборудование, посуда и пр. Полностью уничтожена система отопления, включая огромный отопительный котел. Уничтожена система водоснабжения, а из туалетов украдены унитазы и рукомойники. Повреждены потолки, полы, стены, вырваны розетки и выключатели, выкручены лампочки", — отметил Бондаренко.

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Источник: prochurch.info



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