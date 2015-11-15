Нарушая закон, Рада проголосовала за резонансные изменения в трудовой кодекс

Парламентарии с 9-й попытки проголосовали за дополнение понятиями “сексуальная ориентация” и “гендерная идентичность” перечня запретов дискриминации в трудовых отношениях, что произошло с грубыми нарушениями регламентных процедур.

Несмотря на то, что накануне законопроект № 3442 уже был отклонен согласно Регламенту Верховной Рады, по настоянию председателя парламента Владимира Гройсмана 12 ноября 2015 года состоялось его повторное рассмотрение, сообщает Институт религиозной свободы.

С третьей попытки спикеру ВР удалось найти голоса для возврата к рассмотрению этого проекта. Однако последующие четыре подряд голосования за законопроект № 3442 в целом как закон были безуспешны, что в соответствии со статьей 107 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» свидетельствует о факте отклонения и снятия с рассмотрения этой законодательной инициативы.



Несмотря на это, после получасового перерыва для консультаций с лидерами фракций, председатель ВР потребовал от депутатов рассмотрения этих поправок уже в третий раз. И сразу, после положительного голосования за это, поставил законопроект № 3442 еще раз на рассмотрение в целом как закон.

За такое решение проголосовали 234 народных депутата, против были – 42, воздержались – 18, не голосовали – 39.

Нарушая Регламент ВР, за законопроект № 3442 проголосовали: 108 депутатов из 139 от фракции Блока Петра Порошенко, 65 из 81 от партии «Народный фронт», 15 из 26 от Объединение «Самопомощь», 14 из 19 от ВО «Батькивщина», 14 из 50 внефракционных депутатов, 9 из 23 от группы партии «Возрождение», 8 из 20 от группы «Воля народа», 1 из 21 от фракции Радикальной партии О.Ляшко, 0 из 43 от партии «Оппозиционный блок».

Кроме упомянутых нарушений, рассмотрение этого законопроекта происходило без всякого обсуждения, без рассмотрения альтернативного законопроекта № 3442-1 с компромиссными формулировками, без доработки предлагаемых изменений при подготовке ко второму чтению, с неоднократными голосованиями за один и то же вопрос.

К тому же законопроект № 3442 не содержит оговорок о возможности церквям и религиозным организациям отказывать в трудоустройстве лицам нетрадиционной сексуальной ориентации из-за того, что их образ жизни не соответствует имеющимся у религиозных институций моральным требованиям.

Игнорируя целый комплекс нарушений закона во время голосования по этому резонансному вопросу, европейские дипломаты уже выразили украинским депутатам свои поздравления. Однако на злоупотребления Регламентом ВР отреагировали некоторые общественные активисты, а также Церкви и религиозные организации.

В обращениях к Верховной Раде религиозные деятели заявили, что на фоне существующего антидискриминационного законодательства настойчивое дополнения трудового кодекса понятиями “сексуальная ориентация” и “гендерная идентичность” может восприниматься как “один из первых шагов к легализации в Украине так называемых однополых браков (регистрации однополых партнерств)”, что является недопустимым и пагубным для общества.

По убеждению Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, проголосованные поправки “служат поводом для разжигания вражды внутри общества, способствуют попыткам расколоть его и дискредитировать европейские ожидания граждан Украины”.

Стоит отметить, что безвизовый режим между ЕС и Украиной, ради которого руководство государства продвигало упомянутые поправки, в итоге может горько разочаровать его приверженцев.

Как отметил руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, при пересечении границы с Европейским Союзом от украинцев будут требовать те же документы, которые нужны для получения визы. В частности, потребуется доказательство платежеспособности.

Однако в таком случае отказ во въезде в Шенгенскую зону будет уже не в киевском визовом центре, а непосредственно в аэропорту Парижа или Берлина. То есть, в отличие от полученной визы, условия безвизового режима не гарантируют положительного решения при прохождении паспортного контроля непосредственно в стране ЕС.



Накануне Верховная Рада не поддержала расширение статьи о запрете дискриминации в проекте нового Трудового кодекса Украины, поддержанного в первом чтении на замену действующему КЗоТ. Поэтому, попадет ли проголосованная 12 ноября норма в новый кодекс, депутаты должны решить при подготовке законопроекта № 1658 ко второму чтению и во время голосования за него в целом как закон, что должно состояться не ранее, чем за три недели.