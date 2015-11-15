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Google потратит “космическую” сумму на борьбу с кардиологическими недугами

  
   
 

Исследовательская группа Google Life Sciences вместе с Американской кардиологической ассоциацией заявила о старте нового проекта по разработке способов борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

 Цена вопроса - 50 миллионов долларов, передает "Vademecum".

Известно, что Google собирается вложить половину требуемой суммы (25 миллионов долларов). "Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре смертности, и эта проблема, кажется, созрела для инноваций, открыта для нестандартных подходов мышления. Прогресс был медленным, и нам следует чуть ускорить его. Нет никаких гарантий, что этот проект будет успешным, но единственное, что мы можем обещать, - мы будем стараться изо всех сил", - говорит главный исполнительный директор Google Life Sciences Энди Конрад.

Имя руководителя проекта должны обнародовать к февралю следующего года. "Им может стать кардиолог, медсестра, или подросток из штата Висконсин, в зависимости от того, какие навыки и идеи этот человек сможет предложить команде", - заявляет Конрад.

Напомним: "дочка" всемирно известной корпорации Alphabet - Google Life Sciences - была создана на базе биомедицинского подразделения интернет-гиганта в 2015 году. Ее сотрудники создают инновационные медицинские изделия. В частности, значимое достижение - контактные линзы для диабетиков, определяющие уровень сахара по слезной жидкости.



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