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Порошенко встретится с Папой Римским

  
   
 

Президент Петр Порошенко 19-20 ноября посетит с рабочим визитом Италию и Ватикан, где встретится с Папой Римским Франциском.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет Корреспондет.

В рамках визита Порошенко встретится с руководством Италии, в частности с президентом Серджо Маттареллой – впервые после его избрания главой итальянского государства и председателем Совета министров Италии Маттео Ренци.

"Стороны планируют обсудить широкий круг актуальных вопросов как двустороннего, так и международной повестки дня. Президент Украины намерен провести встречу с представителями украинской общины в Италии", - добавили в пресс-службе. 

Кроме того, в рамках визита Порошенко в Ватикан состоится его аудиенция у Папы Римского Франциска и встреча с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.
В то же время, 26-27 ноября Порошенко отправится с рабочим визитом в Нидерланды.

Президент будет принят королем Нидерландов Виллемом-Александром, а также проведет встречи с премьер-министром Марком Рютте, председателем Нижней палаты парламента страны Анушкой ван Мильтенбург и президентом Верхней палаты (Сената) парламента Анке Брукерс-Кноль.

Запланирована также встреча Порошенко с руководством ведущих нидерландских компаний.



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