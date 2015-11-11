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ИГ казнило 200 пленных детей

  
   
 

Чудовищное по своей жестокости видео с казнью по меньшей мере 200 сирийских детей было опубликовано в Интернете. Шокирующие кадры выложил в Сеть противник террористического движения ИГ из Йемена, сообщает 316NEWS со ссылкой на lifenews.ru.

На записи 30-секундного видео видно, что связанные дети лежат на земле лицом вниз. Вскоре боевики открывают огонь из автоматов по пленным.

— Бог сожжёт ИГ и его сторонников, — прокомментировал видео один из пользователей. — Отсутствие этики и гуманности они прикрывают религиозными мотивами.

Достоверность видео пока не подтверждена, однако ИГ уже не раз снимало казнь пленных на видео и публиковало потом эти кадры в интернете. Кроме того, террористы неоднократно лишали детей жизни.

Так, 1 ноября террористы казнили 12 подростков за попытку побега из тренировочного лагеря в иракском городе Мосул. По данным Курдской информационной сети, погибшим было от 12 до 16 лет.



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