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  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Политкорректная Германия выступила против пастора-ортодокса

  
   
 

За смелые высказывания можно поплатиться, особенно в стране, где бескомпромиссная библейская позиция многими воспринимается как фанатичная, человеконенавистническая и даже нехристианская.

В Германии, на родине Реформации, произошел конфликт вокруг позиции пастора, который придерживается строгого понимания традиционных библейских ценностей.

Пастор Олаф Латцел из Германии подвергается нападкам в средствах массовой информации, его обсуждают местные власти и даже осуждают другие пасторы. Его преступление? Отказ поступать политкорректно.

«Я всего лишь ясно и четко проповедую Евангелие. Мой долг — проповедовать так ради нашего Господа», — утверждает Олаф Латцел пастор Евангелической церкви св. Мартина.

В своих проповедях Латцел выступает против того, что он считает «духом компромисса, который, похоже, охватил всю Германию и немецкую национальную церковь». При этом он вызвал возмущение немецких властей и многих других немецких пасторов.
По словам Латцела, основная битва в Германии сегодня идет за то, кто есть Бог: «Говорят, Аллах и наш христианский Бог, Иисус Христос — один и тот же Бог. Но если вы спросите мусульманина «есть ли у вашего бога сын?», он ответит «нет». А у нашего Бога Сын есть, Его зовут Иисус Христос. Значит, они — не одно и то же. Если ты громко и четко озвучиваешь библейские истины, что есть лишь один путь на небо, и этот путь Иисус Христос, есть лишь один Бог — Отец, Сын и Святой Дух — и нет другого бога, кроме Него, то у тебя проблемы, и не только в нынешней Германии», — утверждает пастор Олаф.

В этом году семьдесят немецких пасторов собрались в Бремене, чтобы осудить Латцела, прикрываясь лозунгами за «разнообразие». Прокуратура провела расследование по обвинению пастора Латцела в пропаганде ненависти и сняла с него обвинения. Парламент Бремена принял резолюцию, осуждающую пастора.

Сообщается, что это первый со времен Второй мировой войны случай, когда немецкий пастор был осуждён немецким парламентом.

Но Латцел не собирается отступать и говорит, что реальная проблема в том, что, по его оценкам, большинство пасторов в национальной церкви Германии не рождены свыше.

«Думаю, более 80% пасторов национальной церкви Германии не являются рожденными свыше, и это большая проблема. Поэтому они составляют собственную доктрину. Библия является Словом Божьим, она наш закон — каждая глава, каждая книга, каждое предложение, каждая буква», — утверждает пастор Латцел.

Латцел служит пастором в исторической церкви святого Мартина в Бремене. Примерно в 1679 году пастор этой церкви Иоахим Неандер написал известный гимн «Господа славь ты, мой дух». Латцел любит говорить, что у пастора Неандера также были проблемы из-за смелой проповеди Евангелия. Некоторых служителей напугали бы столь многочисленные нападки, но Латцел, в семье которого было много военных, говорит, что он участвует в «войне» между Христом и дьяволом, и такие нападки лишь убеждают его в этом.

«Один из признаков того, что ты правильно проповедуешь, это когда сталкиваешься с проблемами, — делится пастор Латцел. —
Если ты проповедуешь Евангелие Иисуса Христа так, что тебе все аплодируют, значит, это что-то не то, ведь, если будешь говорить библейскую истину, тогда дьявол придёт и будет со всех сторон на тебя нападать. Но не нужно это принимать на свой счет; он ведь борется против Слова Божьего».

Латцел признаёт, что его сейчас больше заботит не то, как бы не пасть духом, а как бы не возгордиться: «Я получил более 10 тысяч электронных писем. Многие подходят ко мне и говорят: «Вы великий пастор». Так много людей приходило ко мне и говорило мне это, что у меня в душе что-то изменилось, и я подумал: «О, да я действительно великий пастор!» И тогда бывает так, что приходит дьявол и говорит: «Да, да, ты молодец». И в этом нет ничего хорошего. Я ничто. Я всего лишь грешник. Я всего лишь инструмент Иисуса Христа. Когда Иисус может использовать этот инструмент, то вся слава и честь Иисусу Христу. Я ничто», — рассказывает Латцел.

В гимне этой церкви поется: «Пусть «аминь» вновь прозвучит от народа Его». Латцел верит, что грядёт пробуждение, и он просит христиан молиться за Германию: «Молитесь, пожалуйста, за Германию. Молитесь о пробуждении. Молитесь, чтобы Слово Иисуса Христа распространялось и достигало заблудших, чтобы Иисус мог их спасти», — призывает верующих по всему миру Олаф Латцел.



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