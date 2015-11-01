По результатам года инфляция будет на уровне 46%, - Гонтарева

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева озвучила свой прогноз по инфляции в 2015-16гг.



"По результатам года мы ожидаем, что инфляция будет на уровне 46%, из которых 19% - это тарифы на газ и электричество, а все остальное - это эффект девальвации", - сообщила чиновница.



При этом глава НБУ полна оптимизма и видит положительную динамику развития ситуации: "На 2016 год мы оставляем прогноз инфляции на уровне 16%. Этому будут способствовать сбалансированная денежно-кредитная политика, низкие цены на сырьевые товары на мировых рынках, медленное восстановление потребительского спроса из-за низких зарплат".



По прогнозам НБУ в 2016 году можно ожидать роста ВВП.



"В 3 квартале рост пошел практически во всех секторах: практически вся промышленность, строительство и сельское хозяйство. Но, к сожалению, по результатам года мы будем иметь -11,6% ВВП. На следующий год прогнозируем рост ВВП на уровне 2-3%" - сказала Гонтарева.





censor.net.ua