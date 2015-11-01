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По результатам года инфляция будет на уровне 46%, - Гонтарева

  
 
1 ноября 2015 | Политика
  
 
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева озвучила свой прогноз по инфляции в 2015-16гг.

"По результатам года мы ожидаем, что инфляция будет на уровне 46%, из которых 19% - это тарифы на газ и электричество, а все остальное - это эффект девальвации", - сообщила чиновница.

При этом глава НБУ полна оптимизма и видит положительную динамику развития ситуации: "На 2016 год мы оставляем прогноз инфляции на уровне 16%. Этому будут способствовать сбалансированная денежно-кредитная политика, низкие цены на сырьевые товары на мировых рынках, медленное восстановление потребительского спроса из-за низких зарплат".

По прогнозам НБУ в 2016 году можно ожидать роста ВВП.

"В 3 квартале рост пошел практически во всех секторах: практически вся промышленность, строительство и сельское хозяйство. Но, к сожалению, по результатам года мы будем иметь -11,6% ВВП. На следующий год прогнозируем рост ВВП на уровне 2-3%" - сказала Гонтарева.


censor.net.ua



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