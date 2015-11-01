Мы понимаем чьи команды выполняют силовики, - Коломойский

По мнению экс-губерантора Днепропетровской области Игоря Коломойского дело Корбана связано с результатами "Укропа" на местных выборах.

Об этом Коломойский сказал в интервью Lb.ua, передает Цензор.НЕТ.



"Дело Корбана - чистая политика. Я уверен, это связано с результатами, которые партия "Укроп" получила на местных выборах", - заявил Коломойский.



"Мне никто не выдвигал никаких требований, я не чувствую давления, тем более шантажа. Я нормально общаюсь с АП, никаких претензий мне не озвучивали", - сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли рассматривать Корбана как заложника власти в ее борьбе с самим Коломойским.



"Разумеется, никаких уголовных преступлений за Корбаном нет, все обвинения надуманы. Мы не безучастны к его судьбе и будем бороться в юридической плоскости за то, чтобы доказать это. …Силовики - люди подневольные, мы понимаем, кому они подчиняются, чьи команды выполняют. Какие к ним могут быть претензии? Разве только с точки зрения формального соблюдения закона. Я знаю, что эти так называемые дела лежали в папках, покрытых пылью. Почему их достали именно сейчас? Опять-таки: непонятная болезненная реакция на результат "Укропа", - отметил Коломойский.



"Патриотические силы должны вести диалог. "Укроп" - патриотическая сила и БПП-Солидарность позиционируется так же", - акцентировал он.



Коломойский добавил также, что Корбан - ввиду произошедшего - вышел в высший эшелон украинской политики: "Его можно поздравить. Даже сутки, проведенные в СИЗО, автоматически выводят в высшую политическую лигу. Прошел боевое крещение, можно сказать".





Источник: censor.net.ua