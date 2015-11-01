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  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Путин подписал указ о создании Российского движения школьников.

  
   
 

Как говорится в указе президента, размещенном на официальном портале правовой информации, новое движение создается «в целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

Учредителем Российского движения школьников выступает Федеральное агентство по делам молодежи, высшим органом управления определен съезд. Правительству до 31 марта 2016 года предстоит принять решение, какое имущество передать новой организации



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