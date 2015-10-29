Франклин Грэм призвал молиться о Путине

В Москву приехал глава одной из самых крупных евангелистских организаций в мире — американский проповедник Франклин Грэм.

Сегодня в Свято-Даниловом монастыре его принял патриарх Кирилл. Беседа, разумеется, касалась положения христианства в мире — в том числе, в западных обществах, сообщают Вести.

"Мы нуждаемся в отношениях с Россией. Как 70 лет назад мы вместе победили нацизм, так и сейчас вместе должны противостоять сегодняшним угрозам", — говорит Франклин Грэм.

У себя на родине Франклин Грэм уже давно снискал славу едва ли не последнего в США хранителя христианской морали. Известный американский проповедник и сын знаменитого пастора Билли Грэмма, основавшего одну из крупнейших в мире организацию евангелистов, этакое надконфессиональное христианское объединение — послушать его собираются целые стадионы — уже был в России. 15 лет назад. Его отец тогда выступал здесь. Но сегодняшний прилет в Москву — все-таки особенный. Даниловский монастырь. И резиденция предстоятеля Русской православной церкви Кирилла, с которым лично они давно знакомы.

"В последние годы произошли радикальные изменения духовной и религиозной жизни на Западе. Западные цивилизации и западные страны перестали отождествлять себя с христианской традицией, перешли к идее общества, в котором не должны доминировать христианские нравственные ценности, но и вслед за этим, как мы знаем, были приняты законодательные решения, которые вводили в систему права так называемые однополые браки, приравнивая их к естественному браку, который заповедал всем нам Господь", — говорит патриарх.

"Я полностью с вами согласен, ваше святейшество, — отвечает Грэм. — Наш мир испытывает не лучшие времена. И я благодарен вам за ваш громкий голос, за то, что вы стоите за правду. Безбожество проникло в западные правительства в Европе, США, Канаде. Во многие страны мира. Я призываю молиться о президенте России, защищающем традиционное христианство!".

Статус духовного наставника пяти президентов-республиканцев не мешают Грэму обрушиваться с критикой на американские власти. Ведь в основе выступлений — защита библейских ценностей. Но именно эти реплики пастора так часто взрывают американский телеэфир. В частности, на вопрос, не ухудшат ли российские авиаудары положение христиан в Сирии, он ответил: "Нет. Действия России, напротив, могут спасти жизни. Нужно понимать, что если Асад и его государственные институты падут, это приведет к настоящей кровавой бане, в которой погибнут десятки тысяч христиан!".

"Почему Вы считаете, что президента Обаму так мало интересовало оказание помощи христианам на Ближнем Востоке?", — спросили его. "Его больше интересуют меры, направленные против христиан.Пропаганда однополых браков, поддержка лесбиянок, гомосексуалистов. Безусловно, у них есть права. Но администрация Обамы больше внимания уделяла этим вопросам, чем всем остальным. В итоге — пылающий Ближний Восток. И беженцев — больше, чем во время второй мировой", — ответил Грэм.

"Так чья позиция вам ближе — президента Обамы или президента Путина?", — спросили его. "Если я отвечу на этот вопрос, по возвращении домой у меня будут проблемы, — отвечает пастор. — А если серьезно, то я считаю абсолютно верной и позицию Русской православной церкви по сохранению христианской морали, и позиций, которых придерживается президент Путин".

Разговор со Святейшим — об экстремизме, новой холодной войне. Патриарх Кирилл благодарит пастора за гуманитарную помощь, что вместе с Русской православной церковью, евангелисты собирали для бежавших от войны жителей Донбасса. Несколько месяцев представители благотворительной организации Грэма работали в Белгороде и Ростове. "Мы молимся о беженцах и стараемся им помочь". Он сравнил беженцев с семьей Иисуса, убегавшей от Ирода.

Разговор о спасении христианского мира американский проповедник предложил продолжить Святейшему Кириллу на специальной конференции. И пригласить на нее представителей церквей всего мира. Непременно в Москву.