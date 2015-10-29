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В Китае семьям разрешат иметь двоих детей

  
 
29 октября 2015 | Христианские новости
  
 

Власти Китая решили завершить многолетнюю спорную “политику одного ребенка”, сообщает китайское агентство Синьхуа.

Всем семьям разрешат иметь двоих детей, сообщает агентство со ссылкой на заявление Коммунистической партии Китая, пишут "Все Новости".

Компартия провела четырехдневную встречу, чтобы наметить пятилетний план для экономического развития страны.

Демографическую политику, согласно которой одна семья могла иметь одного ребенка, внедрили более 30 лет назад, чтобы ограничить рост населения в Китае.

В то же время такие шаги привели к обеспокоенности старением населения страны.



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