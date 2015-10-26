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Синод Римско-католической церкви сохранил запрет на гей-браки

  
 
26 октября 2015 | Христианские новости
  
 

Участники Синода епископов Римско-католической церкви в Ватикане в субботу одобрили заключительный доклад, в котором сохраняется запрет на однополые браки, говорится о «нулевой терпимости» к педофилии и о том, что решения по вопросам повторного брака по-прежнему будут принимать местные священнослужители в каждом конкретном случае.

Итоговый документ готовила специальная комиссия из 10 человек, назначенных папой римским Франциском. Доклад состоит из 94 параграфов, по каждому из которых состоялось отдельное голосование.
Один из пунктов одобренного доклада посвящен гомосексуализму. В нем отмечается, что церковь не признает браки между людьми одного пола. При этом епископы подчеркивают, что надо с достоинством и уважением относиться к любому человеку «вне зависимости от сексуальной ориентации», пишут РИА НОВОСТИ.

Кроме того, в докладе говорится о «нулевой терпимости» к педофилии, а в вопросе насилия в семье подчеркивается необходимость «тесного сотрудничества с правоохранительными органами».
Нынешняя, XIV ординарная ассамблея Синода, посвященная роли семьи в жизни церкви и современном мире, начала работу 4 октября и завершится в воскресенье. В ней принимают участие 270 представителей пяти континентов, в том числе 74 кардинала, 102 епископа, 2 приходских настоятеля, 24 эксперта и 51 слушатель. На Синоде присутствуют также 18 семейных пар, которые высказали мнение по наиболее острым проблемам современной семьи в ходе дебатов.



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