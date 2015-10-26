Писатель: как преодолеть 4 фактора, разрушающие отношения

Шеридан Войси, писатель, оратор, ведущий радиопрограмм на тему о вере и духовности в эфире BBC Radio 2, в своей статье на Christian Today написал о том, как преодолеть четыре основных фактора, разрушающие отношения, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com.

Любовь – основная тема фильмов, которые мы смотрим, песен, которые мы слушаем, записей в соцсетях и статей в журналах, которые мы читаем. Люди ищут любви, ищут нормальных, стабильных, счастливых взаимоотношений. По мнению экспертов, человек, у которого в семье крепкие отношения, может лучше противостоять трудностям и проблемам, возникающим в жизни. Но как сохранить эти отношения и улучшить их? Шеридан Войси на основе Нагорной проповеди Христа показал, как можно преодолеть четыре основных фактора, разрушающие отношения.

1. Гнев

«Я же говорю вам, что если человек затаил злобу на брата, он будет судим. Кто назовет своего брата ничтожеством, тот будет отвечать перед Высшим Советом, а того, кто обзовет своего брата глупцом, – ждет огонь ада» (Евангелие от Матфея 5:22, Новый русский перевод).

Автор подчеркнул, что в начале любого замаха кулаком, пинка сапогом или удара ножом лежит гнев. Иисус в Нагорной проповеди показывает, что сам гнев настолько же плох, как и убийство. А первые признаки гнева проявляются в том, что мы начинаем словами унижать кого-то (см. Матфея 5:22б).

«Подтверждение этому можно увидеть везде: на школьном дворе, где жестокие прозвища оставляют трудно залечиваемые шрамы; на спортивном поле, где игроки бросаются расовыми оскорблениями; дома, где родители оскорбительными словами унижают своих детей», - отметил Шеридан Войси.

Иисус знал о возможных разногласиях и поэтому призывал не опускаться до оскорблений, а пойти и примириться. (Матфея 5:23-26).

2. Неверность

Шеридан Войси заметил, что человек не нарушает супружескую верность просто так, сразу. Сначала мужчина взглянет на какую-то картинку, посмотрит эротический фильм, порно, начнет думать об этом, фантазировать, а затем уже пойдет искать ту, которая удовлетворит его фантазии.

Именно об этом Иисус и говорил две тысячи лет назад, когда объяснял, «что тот, кто лишь смотрит на женщину с вожделением, уже нарушил супружескую верность» (Матфея 5:28, Новый русский перевод). Поэтому не смотрите на чужих женщин, не привязывайте себя к ним. Если вас соблазняет то, что вы увидели, то не смотрите, закройте глаза, переключите канал, выключите компьютер! Помните, что супружество – это серьезное обязательство. Оставайтесь верными (см. Матфея 5:29-32).

3. Ложные обещания

«Слишком много супружеских союзов, дружеских и деловых отношений разрушаются каждый день из-за отсутствия доверия. Пообещали и забыли. Пообещали и не сделали, прикрывшись какими-то лазейками в контракте», - подчеркнул Войси.

Тщательно выбирайте свои слова, и тогда вам будет не трудно сдержать их. Если говорите, что сделаете что-то, то делайте. Или не говорите. «Пусть ваше «да» будет действительно «да» и ваше «нет» – действительно «нет». Все же, что к этому добавлено, – от лукавого» (Матфея 5:37, Новый русский перевод).

4. Возмездие

Шеридан Войси отметил, что в завершение Нагорной проповеди Иисус коснулся желания поквитаться с обидчиками, свести счеты, отомстить. Еврейский закон разрешал мстить. Но Иисус был радикален: подставь другую щеку, пройди еще одну милю, не мсти свои врагам, но люби их, благословляй (Матфея 5:38-45).

В своей статье Войси привел историю из жизни двух людей – лидера Ку-клус-клана Джони Ли Клари и афро-американского проповедника Уэйда Уоттса. Однажды их обоих пригласили для участия в радиопрограмме. Протягивая руку при встрече, Уоттс сказал: «Здравствуйте, мистер Клари. Я просто хотел, чтобы Вы знали, что я Вас люблю, и Иисус Вас любит».

Дискуссия получилась довольно жаркой. Кларри доказывал, почему белые и афро-американцы должны быть разделены. Уоттс опровергал каждый его довод Писанием. Позднее, когда Клари уже выходил из студии, Уоттс прокричал ему вслед: «Ничего из того, что Вы можете сделать, не заставит меня ненавидеть Вас, мистер Клари. Я буду любить Вас и молиться за Вас, нравится Вам это или нет!».

Клари не на шутку разозлился. В результате окна в доме преподобного Уоттса были разбиты, на его лужайке несколько раз ку-клус-клановцы сжигали чучела, одну его церковь сожгли полностью, другую подожгли. Однажды Клари позвонил Уоттсу, угрожая, что на этот раз они до него доберутся, на что преподобный ответил: «Вам не нужно за мной заходить. Я с Вами встречусь. Как насчет миленького ресторанчика на 270 шоссе? Я плачу».

Позже Клари оставил Ку-клус-клан, начал взывать к Богу и стал христианином. Однажды он позвонил преподобному Уоттсу рассказать о переменах в своей жизни, о своем призвании проповедовать.

«Ты уже проповедовал где-нибудь, сынок? – спросил Уоттс. – Как насчет оказать мне честь и проповедовать в моей совсем черной церкви?».

Так и произошло, Джонни Ли Клари потом много раз проповедовал в церкви, которую прежде пытался сжечь.

«Все потому, что черный проповедник отказался от возмездия в пользу радикальной, созидательной любви», - подчеркнул Шеридан Войси.