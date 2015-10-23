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ИГ обратилось к Израилю на иврите: “Мы избавим мир от вас”

  
 
23 октября 2015 | Христианские новости
  
 

Террористическая организация “Исламское государство” впервые опубликовала обращение на иврите, отмечает сайт “Сругим”. Боевик группировки в военной форме и в черной маске предупреждает евреев, что “халифат” уничтожит их сначала в Иерусалиме, а потом и во всем мире.

"Продолжайте заниматься своими делами, но скоро мы доберемся до вас. Вы в десятикратном размере ответите за все свои преступления. В Иерусалиме и во всей Палестине не останется ни одного еврея, а потом мы избавим от этой болезни весь мир", - обещает он.

Боевик заявил, что несколько палестинцев с ножами смогли повергнуть в страх весь Израиль, где евреи впадают в панику, когда кто-то едет с превышением скорости или просто держит что-то в руке.

"А теперь представьте себе, что будет с вами, когда прибудут десятки тысяч, чтобы резать вас... Вас защищают границы Сайкса-Пико, но мы убрали их между Ираком и Сирией, уберем и между Сирией и Иорданией, и повсюду. Мы доберемся до вас и уничтожим вас", - сказал он.

По словам боевика, ИГ наступает на Израиль с севера, с юга и с востока, пишет newsru.co.il.



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