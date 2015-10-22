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Грэм о сериале Опры Уинфри: не существует многих путей к Богу

  
 
22 октября 2015 | Христианские новости
  
 

Франклин Грэм, президент евангельской ассоциации Билли Грэма, глава благотворительной организации «Сума самаритянина», говоря о новом документальном сериале Опры Уинфри «Вера», заявил, что к Богу не может вести несколько путей, а есть только один путь – Иисус Христос, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Christian Post.

Об этом Грэм написал на своей странице в Фейсбук в понедельник, 19 октября.

Над новым семисерийным документальным сериалом Опры Уинфри «Вера» съемочная группа работала более трех лет. Фильм снимался по всему миру. Во время подготовки сериала Уинфри встретилась с более 100 духовными и религиозными лидерами различных религий. В сериале рассматривается и христианство, и ислам, иудаизм, индуизм, сикхизм и т.д. Сама Уинфри, анонсируя сериал, заявила, что в фильме исследуется широкий спектр верований людей, а также говорится о поиске более глубокого смысла этих верований и их связи с миром. Премьерный показ сериала на телевидении в США начался в  воскресенье, 18 октября.

Франклин Грэм заявил, что после просмотра сериала может сложиться впечатление, что среди такого множества религий есть «много путей к Богу, как Опра говорила в прошлом».

«Но не существует множества путей к Богу или к вечной жизни с Ним. Единственное, что может заполнить пустоту в сердце человека, - личные взаимоотношения со Всемогущим Богом через Его Сына Иисуса Христа», - подчеркнул Грэм.

«Это не вопрос мнений. Это Иисус сказал: “Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня”. Один путь, один Спаситель, без исключений», - добавил он в завершение своего поста.



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