Германия в ответ на речь Нетаниягу о Гитлере: «Вина за Холокост лежит на немцах»

Германия отреагировала на слова Нетаниягу, согласно которым идеологом окончательного решения еврейского вопроса был не Гитлер, а муфтий Иерусалима Хадж-Амин аль-Хусейни.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что «всем немцам известен убийственный расизм нацистов, который привел к Холокосту». Он отметил, что Холокост изучается в немецких школах, и о нем нельзя забывать. «И не вижу причин менять нашу точку зрения на историю. Мы знаем, что ответственность за это преступление против человечества лежит на Германии, и на нас».

Заявление, вызвавшее возмущение евреев, переживших Холокост, историков, израильской оппозиции и палестинцев, было сделано на Всемирном еврейском конгрессе. Глава правительства заявил, что Гитлер хотел не уничтожить евреев, а выслать их из Германии. Однако аль-Хусейни в ходе их встречи выразил опасение, что они переберутся в Палестину, и предложил сжечь всех евреев.

Председатель оппозиции Ицхак Герцог обвинил премьер-министра в искажении истории. «Я призываю его взять свои слова назад. Заявление Нетаниягу принижает Холокост, роль, которую сыграли нацизм и Адольф Гитлер в страшной трагедии нашего народа», – заявил он.

«Я знаю, что представлял из себя иерусалимский муфтий. Именно муфтий отдал приказ убить моего деда, раввина Герцога, он был сторонником нацистов. Но именно Гитлер написал «Майн Кампф» и был инициатором окончательного решения», – констатировал лидер оппозиции.

«Это не речь Йорга Хайдера и не докторат Аббаса, а выступление главы правительства Израиля. 33.771 еврея, которых убили в Бабьем яру за два месяца до встречи Гитлера и Хусейни, стоило бы эксгумировать и рассказать, что нацисты не собирались их убивать», – заявила лидер партии МЕРЕЦ Заава Гальон.

Председатель объединенного арабского списка Айман Удэ обвинил Нетаниягу в переписывании истории. «Жертвы нацистского чудовища стали орудием дешевой пропаганды, цель которой – уничтожить возможность мирного соглашения», – сказал он.

Глава научного отдела мемориального центра «Яд ва-Шем» профессор Дина Порат отмечает, что известная встреча Гитлера с муфтием, о которой упомянул Нетаниягу, произошла уже после начала геноцида евреев в Европе. Ее коллеги обвиняют главу правительства в том, что он льет воду на мельницу отрицаталей Катастрофы.

«Муфтий был подонком, призывавшим к убийству евреев. Но Нетаниягу хочет превратить его в центральную фигуру Катастрофы, сняв ответственность с Гитлера. Он принижает Катастрофу, оскорбляет память ее жертв. Его словами воспользуются те, кто хочет обелить Гитлера», – считает профессор тель-авивского университета Меир Литвак.

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал евреев «поставить Нетаниягу на место». «Он хочет изменить историю, но пока изменяет только еврейскую историю», – сказал он.

«От имени тысяч палестинцев, сражавшихся плечом к плечу с союзниками против нацизма, государство Палестина отвергает заявление Нетаниягу», – сказал генеральный секретарь ООП Саиб Арикат. По словам Ариката, израильский премьер настолько ненавидит палестинцев, что готов обвинить их даже в Холокосте.

Глава правительства, оказавшись под огнем критики, был вынужден выступить с разъяснением. По его словам, заявления, что он якобы попытался снять с Гитлера ответственность за Холокост, абсурдны. «Именно Гитлер несет ответственность за гибель шести миллионов евреев. Но и муфтий сыграл роль в принятии решения об уничтожении европейского еврейства. Мы не имеем права закрывать глаза на его роль», – сказал Нетаниягу перед вылетом в Берлин.