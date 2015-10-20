  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

В США отмененную свадьбу превратили в пир для бездомных

  
 
20 октября 2015 | Христианские новости
  
 

В США семья невесты, которую накануне бракосочетания покинул жених, превратила свадебный банкет в праздник для бездомных людей.

На подготовку свадьбы в калифорнийском городе Сакраменто было потрачено 35 тысяч долларов, однако в последний момент ее пришлось отменить. Поэтому Кари Дуэйн, мать невесты, приняла решение пригласить за стол на 120 персон, приготовленный в отеле Citizen, людей, не имеющих своего жилья.

«Просто чудо получить такое, когда у тебя настали трудные времена, и ты борешься каждый день, чтобы прокормить семью», — рассказал корреспондентам один из приглашенных, многодетный бездомный Рашад Абдулла. 

alt

Банкет посетили около сотни бездомных и малоимущих людей.  По словам Дуэйн, праздник имел бы смысл даже в том случае, если бы на него пришел только один человек.



Другие новости:
  • Спиртное на свадьбе
  • В Австрии обсуждается вопрос о законности объявления Страстной пятницы выхо ...
  • Великий Пост. День рождение и Пасха
  • Экспертная комиссия по защите морали будет восстановлена в новом виде
  • Итальянский пастор считает страшное землетрясение Божьим возмездием за одно ...
  • 60 лет больше не является чертой, за которой человека ожидают болезни и ста ...
  • В рождественские праздники адвентисты Николаева поддержали нуждающихся, про ...
  • Новая кампания в Британии по защите права христиан исповедовать свою веру в ...



    		•
     

    		 

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 