В США отмененную свадьбу превратили в пир для бездомных

В США семья невесты, которую накануне бракосочетания покинул жених, превратила свадебный банкет в праздник для бездомных людей.

На подготовку свадьбы в калифорнийском городе Сакраменто было потрачено 35 тысяч долларов, однако в последний момент ее пришлось отменить. Поэтому Кари Дуэйн, мать невесты, приняла решение пригласить за стол на 120 персон, приготовленный в отеле Citizen, людей, не имеющих своего жилья.

«Просто чудо получить такое, когда у тебя настали трудные времена, и ты борешься каждый день, чтобы прокормить семью», — рассказал корреспондентам один из приглашенных, многодетный бездомный Рашад Абдулла.

Банкет посетили около сотни бездомных и малоимущих людей. По словам Дуэйн, праздник имел бы смысл даже в том случае, если бы на него пришел только один человек.