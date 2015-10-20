В Швеции христиане-беженцы получили ультиматум от исламистов

В Гетеборге (Швеция) на стене пиццерии, принадлежащей семье ассирийских христиан-беженцев, появилось граффити с ультиматумом от исламистов «обратись или умри».

Об этом сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Christian Post.

Семья ассирийских христиан бежала из Сирии от преследований исламских экстремистов в Швецию несколько лет тому назад. Глава семьи Юсуф Асмар, владелец пиццерии, подчеркнул, что сейчас они перестали себя чувствовать безопасно, потому что снова стали одним из объектов преследований исламистов.

Сайт BizPac Review сообщил, что еще несколько зданий в Гетеборге были помечены исламским символом, представляющим букву «N», которым исламисты отмечают последователей Иисуса из Назарета, а на некоторых домах появились надписи «Халифат здесь». Для Юсуфа Асмара сложившаяся ситуация напоминает о 1930-х годах в Германии, когда евреи находили на своих дверях изображения звезды Давида.

Шведские власти проводят расследование, но не квалифицируют случившееся, как действие на почве ненависти. Представитель полиции Гетеборга Бертил Клаэссон объяснил, что расследовать данный инцидент «практически невозможно», потому что у полиции нет ни свидетельств, ни доказательств.

В настоящее время в Швеции насчитывается около 10 000 ассирийских беженцев, большинство из них живут в Гетеборге. И появившиеся надписи вызывают среди них немалые опасения.

«Представьте, что вы сбежали от преследований в одной стране, а затем оказались по соседству со сторонниками ИГИЛ здесь в Швеции», - заявил Джозеф Гарис, президент одной из самых больших общин ассирийцев в Швеции.

Правительство Швеции проводит политику открытых дверей для беженцев из Сирии, ищущих безопасности в Северной Европе. Но уже не раз высказывались предположения, что, благодаря такой политике открытости, в страну проникли и сторонники ИГИЛ и радикальные исламисты.