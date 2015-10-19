  Адвентус  

16:39
20.08
Колличество пасторов-женщин растет
16:39
20.08
Памятная монета в честь 500-летия Реформации
22:03
20.07
Признание однополых «браков» в Германии — не главная проблема для Церкви, считает кардинал Маркс
21:36
05.07
В США гей-активисты оказывают давление на епископа за запрет хоронить их по католическому обряду
18:46
04.07
Австрия одной из первых готовится признать геноцид христиан в Ираке и Сирии
18:46
04.07
Опрос: Американское общество меняет свое отношение к однополым «бракам»
20:48
29.06
В Ватикане паломники молились за мир и единство христиан в Украине
20:48
29.06
На Полтавщине Московский патриархат отобрал у людей церковь
21:03
22.06
Трое смелых затормозили «гей-парад» в Киеве
14:10
18.06
Киевляне блокировали церемонию открытия «КиевПрайда 2017»
14:10
18.06
Киевсовет решил вообще запретить продажу алкоголя в малых архитектурных формах
14:10
18.06
В воскресенье состоится молитва и мирная акция против «гей-парада»
18:58
08.06
Ученые обнаружили новое полезное свойство яиц
18:58
08.06
Киевляне услышали пение протестантских общин
10:39
16.04
Названа самая большая проблема в питании современного человека
10:39
16.04
В Австрии обсуждается вопрос о законности объявления Страстной пятницы выходным днем
10:39
16.04
Адвентистская молодежь из нескольких городов Донбасса провела в Макеевке «46 часов с Богом»
20:56
10.04
Как обет безбрачия стал обязателен для священников?
19:31
04.04
Верующие разных Церквей молились вместе за мир в Украине и победу над агрессором
11:52
19.03
Опрос: большинство евангелистов в США не приемлют священство женщин
18:25
24.10
Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
22:12
16.10
Как помочь своим детям стать успешными
22:54
10.10
Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
18:28
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