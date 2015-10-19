  Адвентус  

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События и размышления  
  Книжкова толока 2015. Запорожье  
 
19 октября 2015 | ---
  
 
Книжкова толока 2015. Запорожье

Очень рад, что побывал на этом мероприятии. Как отдушина среди серых будней.
Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье

Книжкова толока 2015. Запорожье



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      #1 написал: А.Дм (28 ноября 2015 11:51)  
     
    ??
    Не уловил, в чем отдушина.. это же все агитационный по сути материал
    		 
      [цитировать]  
           
      #2 написал: AntonZ (28 ноября 2015 14:26)  
     
    Кто что увидел, тот то и увидел.

    я люблю книжные магазины, выставки и атмосферу хорошей литературы.
    На книжной полке могут быть тысячи книг, одни - агитка, другие - детские, третьи - по искусству. Кто что видит и выбирает.
    		 
      [цитировать]  
           
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